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Tạm giữ nhân viên gội đầu Tống Thị Hiền SN 2002

| | Xã hội

Đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 4/8, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an phường Vĩnh Tuy đã tạm giữ đối tượng Tống Thị Hiền (SN 2002; hộ khẩu thường trú: Xóm 6, xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình; hiện lang thang, không có nơi ở cố định).

Đối tượng Tống Thị Hiền ra đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước đó, ngày 26/7, Hiền đến xin làm nhân viên gội đầu, massage tại một cửa hàng tại chung cư Imperia (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội).

Trong quá trình làm việc, phát hiện đồng nghiệp là chị T. sử dụng điện thoại Iphone 17 Pro Max, Hiền nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Tối 28/7, lợi dụng sự tin tưởng của chị .T khi cho mượn điện thoại để thực hiện cuộc gọi, Hiền đã lén cất chiếc điện thoại vào túi áo rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.

Sau đó, đối tượng mang điện thoại đến một cửa hàng tại phố Tam Khương bán với giá 7,5 triệu đồng và sử dụng số tiền này để chi tiêu cá nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an phường Vĩnh Tuy đã khẩn trương tổ chức truy xét và vận động đối tượng ra đầu thú.

Biết không thể trốn tránh, ngày 1/8, Tống Thị Hiền đã đến trụ sở Công an phường Vĩnh Tuy đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hành vi của Tống Thị Hiền cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện Công an phường Vĩnh Tuy đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

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