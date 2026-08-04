Ra quyết định khởi tố Hoàng Thị Bích Ngọc SN 2001

Ngày 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa làm rõ nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook tổ chức livestream bán "vé cào trúng thưởng" để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng đã tạo dựng những kịch bản tinh vi, đánh vào tâm lý ham trúng thưởng của người dân để chiếm đoạt tiền qua nhiều giao dịch chuyển khoản.

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 3/2026, Đặng Ngọc Thạch (SN 1992, trú tại xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) đã lôi kéo Hoàng Văn Nha (SN 2004, trú tại xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) và Hoàng Tuấn Vũ (SN 2004, trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai) tham gia hoạt động lừa đảo trên Facebook.

Thạch chỉ đạo Nha mua các Fanpage có lượng lớn người theo dõi, sau đó đổi tên thành các trang như "Vé Số Đại Lộc 999", "Vé Số Kiến Thiết 86" để tổ chức livestream bán các combo vé cào với giá từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng, quảng cáo tỷ lệ trúng thưởng cao, giá trị giải thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng.

Để tạo lòng tin, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook ảo giả làm người chơi, bình luận, thông báo đã trúng thưởng số tiền lớn; đồng thời sử dụng các vé được in sẵn kết quả trúng thưởng để dụ người tham gia chuyển tiền.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền để nhận thưởng. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Ngày 26/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ triệu tập Hoàng Văn Nha và Hoàng Tuấn Vũ để làm việc. Tại cơ quan Công an, hai đối tượng bước đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Từ lời khai của Nha và các tài liệu thu thập được, ngày 31/7 Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng, xác định đối tượng Hoàng Quốc Cường (SN 2001) và Hoàng Thị Bích Ngọc (SN 2001), cùng trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai, có liên quan đến đường dây lừa đảo.

Quá trình làm việc, Cường và Ngọc khai nhận từ tháng 2/2026 đến tháng 7/2026 được Đặng Ngọc Thạch thuê sang nước CHDCND Lào, sử dụng mạng xã hội Facebook để livestream bán "vé cào trúng thưởng", thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của người tham gia.

Bước đầu xác định, trong thời gian thực hiện hành vi lừa đảo, Cường được hưởng lợi khoảng 49,5 triệu đồng, Ngọc được hưởng lợi khoảng 30 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả công tác phối hợp với Công an tỉnh Khăm Muộn - Nước CHDCND Lào cung cấp, ngày 26/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Nha và Hoàng Tuấn Vũ.

Ngày 31/7, đơn vị tiếp tục ra Quyết định khởi tố đối với Hoàng Quốc Cường và Hoàng Thị Bích Ngọc về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các hình thức livestream "vé cào trúng thưởng", "mua vé nhận thưởng" trên mạng xã hội; tuyệt đối không chuyển tiền cho các đối tượng khi chưa xác minh rõ nguồn gốc, tính hợp pháp của hoạt động, tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.