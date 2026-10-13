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Công an phát thông báo quan trọng liên quan đến biển số xe của tất cả người dân trên cả nước

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Người tham gia giao thông cần chú ý thông báo sau từ cơ quan Công an.

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hải Phòng đã đăng tải hướng dẫn về việc xử lý trường hợp mất hoặc mờ biển số xe để không vi phạm pháp luật.

Cơ quan Công an cho biết, mùa mưa bão hay ngập nước rất dễ khiến biển số xe của người dân bị rơi rớt hoặc mờ chữ số. Khi gặp tình huống này, người dân tuyệt đối không được tự ý in hoặc làm biển số giả để gắn vào xe, vì đây là hành vi sử dụng biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp và sẽ bị xử phạt nặng.

Về cách xử lý, trong trường hợp vừa phát hiện rơi biển số khi đi đường ngập nước, Công an thông tin, nếu có thể, người dân hãy quay lại tìm kiếm ngay tại đoạn đường ngập nếu an toàn. Bên cạnh đó, người tham gia giao thông có thể đăng tin tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội.

Ảnh: Công an TP. Hải Phòng

Trong trường hợp biển số xe mất hẳn hoặc bị đánh cắp, người dân đến ngay Công an xã/phường, nơi xảy ra sự việc để trình báo mất biển số. Việc này nhằm tránh trường hợp biển số xe bị kẻ gian lợi dụng, gắn vào xe phạm tội hoặc bị lợi dụng vào các mục đích xấu khác.

Sau đó, Công an TP. Hải Phòng hướng dẫn người dân thực hiện khai báo và làm thủ tục trực tuyến để cấp lại biển số theo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an, đăng nhập thông qua tài khoản định danh điện tử mức độ 2

Bước 2: Chọn dịch vụ bằng cách tìm mục “Đăng ký, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký biển số xe”

Bước 3: Người dân thực hiện kê khai, điền đầy đủ thông tin số khung, số máy, lý do cấp lại (nếu hư hỏng/mờ biển số) và ảnh chụp giấy đăng ký xe

Ảnh chụp màn hình

Ảnh chụp màn hình

Bước 4: Sau khi điền hết các thông tin bắt thuộc, hệ thống sẽ tiếp nhận và hẹn ngày giải quyết trực tiếp

Dựa trên ngày hiển thị trên hệ thống, người dân đưa xe và hồ sơ đến Phòng Cảnh sát Giao thông hoặc Công an xã, phường. Về giấy tờ, người dân mang theo Căn cước công dân của chủ xe, Giấy đăng ký xe (bản chính) và biển số cũ (nếu bị mờ/hỏng) đến bộ phận đăng ký xe để hoàn tất thủ tục và nhận biển số mới.

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Hải Phòng cũng lưu ý, trong thời gian chờ cấp lại, tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông bằng biển tự chế hay không có biển số để tránh bị lực lượng chức năng xử phạt. Người dân hãy sử dụng phương tiện thay thế phù hợp.

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Hà Giang

Đời sống & Pháp luật

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