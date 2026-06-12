Công an ra cảnh báo, tất cả chủ xe ô tô trên toàn quốc đặc biệt chú ý

Ngày 11/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay, thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng, cơ quan Công an đã ghi nhận tình trạng các đối tượng tội phạm công nghệ cao mạo danh nhân viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều người dân do nhẹ dạ cả tin, lo lắng và thiếu kiểm chứng thông tin đã nhanh chóng sập bẫy của các đối tượng này.

Các tài xế cần cảnh giác thủ đoạn giả danh nhân viên trung tâm đăng kiểm để lừa đảo đổi tem kiểm định.

Thủ đoạn của các đối tượng là thường xuyên gọi điện trực tiếp cho các chủ phương tiện giao thông, tự xưng là nhân viên đăng kiểm bằng cách sử dụng tên giả và số điện thoại ảo. Qua cuộc gọi, chúng thông báo rằng “tem kiểm định của xe sắp hết hạn”, “tem hiện tại không còn hiệu lực” hoặc “đang có quy định mới của Bộ Giao thông vận tải về việc đổi tem”.

Để tạo sự tin tưởng tuyệt đối từ nạn nhân, các đối tượng sẵn sàng gửi hình ảnh, giấy tờ giả mạo có in logo của cơ quan đăng kiểm qua các ứng dụng mạng xã hội.

Đồng thời, chúng liên tục thúc ép, cảnh báo chủ xe rằng nếu không tiến hành đổi tem ngay lập tức thì khi lưu thông trên đường sẽ bị lực lượng chức năng xử phạt rất nặng, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân.

Sau khi ép người dân cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, biển số xe và giấy tờ liên quan, chúng sẽ hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền phí “đổi tem” hoặc “gia hạn nhanh hồ sơ” vào các tài khoản ngân hàng cá nhân do chúng chỉ định.

Ngay sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức chặn mọi liên lạc và biến mất.