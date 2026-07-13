Công an rà soát giao dịch 92.555.000 đồng chuyển vào 1 tài khoản Shinhanbank, người phụ nữ SN 1976 được mời tới làm việc với cơ quan chức năng

Theo Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, Công an phường Yên Hòa đã phối hợp xác minh, hỗ trợ một nữ công dân Hàn Quốc nhận lại đầy đủ hơn 92 triệu đồng do chuyển nhầm tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, ngày 16/01/2026, trong quá trình thực hiện giao dịch trên ứng dụng ngân hàng, bà Choi Nankyoung, sinh năm 1977, quốc tịch Hàn Quốc, hiện cư trú tại tòa C3 D’Capital, thành phố Hà Nội, sơ suất chuyển số tiền 92.555.000 đồng vào một tài khoản thuộc Ngân hàng Shinhanbank. Sau nhiều tháng thực hiện tra soát nhưng chưa nhận lại được tiền, ngày 01/6/2026, bà đã đến Công an phường Yên Hòa trình báo, đề nghị hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Hòa phân công Đại úy Hoàng Quang Trung tiến hành xác minh, phối hợp ngân hàng và các đơn vị liên quan, qua đó xác định chủ tài khoản nhận nhầm là bà N.T.K, sinh năm 1976, trú tại xã Trung Giã, thành phố Hà Nội.

Ngày 30/6/2026, Công an phường Yên Hòa phối hợp Công an xã Trung Giã hướng dẫn các bên làm việc theo quy định. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, bà N.T.K đã tự nguyện chuyển trả đầy đủ số tiền 92.555.000 đồng cho bà Choi Nankyoung.

Thư cảm ơn của bà Choi Nankyoung gửi Công an phường Yên Hòa.

Ngày 10/7/2026, Công an phường Yên Hòa tiếp tục hỗ trợ bà Choi Nankyoung thực hiện sao kê, xác nhận đã nhận lại đầy đủ số tiền và hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Ngày 10/7/2026, bà Choi Nankyoung đã gửi thư cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã hỗ trợ nhận lại tài sản.

Trong thư cảm ơn, bà Choi Nankyoung bày tỏ sự xúc động trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của Công an phường Yên Hòa, Công an xã Trung Giã và Đại úy Hoàng Quang Trung. Việc làm trên không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô trách nhiệm, tận tụy mà còn để lại ấn tượng tốt đẹp về một Việt Nam an toàn, thân thiện, nghĩa tình trong mắt bạn bè quốc tế.