Lời khuyên cho những người hay uống nước mía

Vào những ngày thời tiết nắng nóng, nước mía luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu về đồ uống giải nhiệt, giảm mệt mỏi của người Việt. Với vị ngọt lịm tự nhiên, giá thành rẻ và khả năng đập tan cơn khát tức thì, thức uống này phổ biến từ đường phố tới quán ăn, các gia đình và cả các nhà hàng.

Nước mía giúp giải nhiệt mùa hè như thế nào?

Nhiều người lầm tưởng nước mía chỉ là một loại nước đường lỏng thông thường. Thực tế, nước mía nguyên chất chính là phần dịch bào tự nhiên của cây mía. Thức uống này chứa nguồn năng lượng đậm đặc cùng hệ dưỡng chất phong phú gồm các chất điện giải như kali, magie, sắt và các vitamin nhóm B, vitamin C.

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Khi cơ thể di chuyển ngoài trời nắng nóng gay gắt, mồ hôi tiết ra liên tục làm mất đi một lượng lớn nước và muối khoáng. Quá trình này dẫn đến tình trạng hạ đường huyết cơ năng, gây mệt mỏi và kiệt sức. Lúc này, một ly nước mía dung tích từ 150 - 200ml sẽ phát huy cơ chế giải nhiệt và phục hồi cấp tốc.

Các loại đường tự nhiên trong dịch mía khi đi vào cơ thể sẽ nhanh chóng được thủy phân thành glucose và fructose. Các phân tử đường đơn này lập tức thấm vào máu và cung cấp năng lượng tức thì cho các tế bào. Ly nước mía giúp cắt ngay cơn mệt mỏi, tái tạo thể lực và hạ nhiệt cơ thể một cách mượt mà nhờ cơ chế bù đắp glycogen cho cơ bắp và gan.

5 sai lầm kinh điển khi uống nước mía vào mùa hè

Dù có khả năng giải nhiệt, phục hồi thể lực rất tốt, nhưng do hàm lượng đường lỏng tập trung quá cao, việc tiêu thụ nước mía sai cách sẽ trực tiếp biến thức uống bổ dưỡng này thành tác nhân gây hại cho hệ tiêu hóa và hệ chuyển hóa.

Dưới đây là 5 sai lầm kinh điển khi uống nước mía, dễ xảy ra vào mùa hè mà bạn phải từ bỏ hoặc tránh xa ngay:

1. Lạm dụng nước mía thay thế nước lọc hằng ngày

Nhiều người có thói quen uống liên tục 2 đến 3 ly nước mía lớn mỗi ngày, tương đương lượng dung tích lên tới 500 - 700ml để giải tỏa cơn khát mùa hè.

Một ly nước mía 200ml đã chứa khoảng 20g - 26g đường. Việc nạp một lượng đường lỏng khổng lồ như vậy bắt buộc tuyến tụy phải làm việc quá tải để tiết insulin nhằm kéo đường huyết xuống. Duy trì thói quen này lâu dài sẽ dẫn đến hội chỉnh kháng insulin, tích tụ mỡ nội tạng gây béo phì và là nguyên nhân hàng đầu làm khởi phát bệnh tiểu đường type 2.

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2. Uống nước mía để qua đêm hoặc tích trữ quá lâu

Nước mía chứa hàm lượng đường cao và có tính axit nhẹ. Đây là môi trường lý tưởng nhất cho các loại vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi. Dưới nền nhiệt độ mùa hè nắng nóng, nước mía chỉ cần để ngoài môi trường vài tiếng hoặc tích trữ trong tủ lạnh qua đêm là đã bắt đầu quá trình lên men và biến chất.

Việc uống cố nước mía đã xỉn màu hoặc có mùi chua nhẹ sẽ trực tiếp tàn phá hệ vi sinh đường ruột, gây ra các cơn nhiễm trùng tiêu hóa, đau bụng và tiêu chảy cấp.

3. Uống nước mía chung với một số loại thuốc điều trị

Trong nước mía chứa một hợp chất sinh học gọi là policosanol. Hợp chất này có tác dụng làm giảm cholesterol trong gan nhưng đồng thời lại có đặc tính làm chậm quá trình đông máu.

Nếu bạn đang sử dụng các loại thuốc chống đông máu, thuốc điều trị tim mạch hoặc các loại thực phẩm chức năng có tác dụng tương tự, việc uống nước mía thường xuyên sẽ làm nhiễu loạn tác dụng của thuốc, làm tăng nguy cơ chảy máu ngoài ý muốn. Tốt nhất là không nên uống nước mía cùng lúc hay sát với thời điểm dùng bất cứ loại thuốc nào.

4. Uống nước mía vào buổi tối trước khi đi ngủ

Thời điểm cuối ngày là lúc cơ thể giảm tối đa các hoạt động thể chất, tỷ lệ trao đổi chất cơ bản hạ xuống thấp. Khi nạp một lượng calo đậm đặc từ nước mía vào lúc này, hệ tiêu hóa sẽ bị ứ đọng gây ra hiện tượng đầy bụng, ấm ách và khó ngủ.

Đồng thời, toàn bộ lượng đường không được chuyển hóa thành năng lượng vận động sẽ ngay lập tức chuyển sang dạng glycogen dự trữ và tích tụ thành mỡ thừa ở vùng bụng và đùi.

5. Mua nước mía tại các xe đẩy không đảm bảo vệ sinh, mía có dấu hiệu bất thường

Bản chất của cây mía khi để ngoài trời rất dễ thu hút ruồi muỗi và côn trùng. Nếu các cơ sở kinh doanh không cọ rửa máy ép thường xuyên, các mảng bám đường lên men sẽ tích tụ lại bên trong rãnh máy. Khi ép ly nước mía mới, các vi khuẩn bám bẩn này sẽ hòa lẫn vào nước, biến ly nước giải khát thành một ổ nhiễm khuẩn di động, đe dọa trực tiếp đến hệ miễn dịch của người dùng.

Đặc biệt, mía quá sâu, thối hỏng hay xuất hiện các vết nứt hoặc đốm đỏ ở phần ruột bên trong phải vứt bỏ, tuyệt đối không ép nước. Những phần thối hỏng do sâu đục sẽ làm nước mía bị nhiễm khuẩn và có mùi hôi, còn các đốm đỏ là biểu hiện của mía bị nhiễm nấm bã trầu độc hại. Việc cố tình tận dụng loại mía này sẽ khiến ly nước ép bị biến chất nghiêm trọng, trực tiếp gây ra các ca ngộ độc đường tiêu hóa cấp tính cho người dùng.

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Nên uống bao nhiêu và khi nào cơ thể cần "nói KHÔNG" với nước mía

Không phải ai và không phải thời điểm nào cơ thể cũng sẵn sàng dung nạp thức uống này. Các chuyên gia y tế khuyến cáo các trường hợp sau đây tuyệt đối không được sử dụng nước mía

- Người có hệ tiêu hóa yếu, đang bị đầy bụng hoặc tiêu chảy: Do nước mía có tính hàn và hàm lượng đường cao, những người có tỳ vị hư hàn nếu uống vào sẽ khiến tình trạng đầy hơi và tiêu chảy trở nên trầm trọng hơn.

- Người bệnh tiểu đường và tiền tiểu đường: Lượng đường hấp thu nhanh trong nước mía có thể gây ra hiện tượng tăng đường huyết đột ngột vô cùng nguy hiểm cho nhóm đối tượng này.

- Phụ nữ mang thai có nguy cơ tiểu đường thai kỳ: Việc kiểm soát lượng đường nạp vào trong thai kỳ là cực kỳ nghiêm ngặt, do đó bạn cần hạn chế tối đa các loại nước ép ngọt đậm đặc như nước mía.

Để nước mía phát huy đúng công dụng giải nhiệt mà không gây tác dụng phụ, người khỏe mạnh bình thường chỉ nên uống tối đa 1 đến 2 ly nước mía mỗi tuần. Định lượng lý tưởng cho mỗi lần uống là khoảng 150 - 200ml.

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Khi uống, bạn nên ưu tiên các ly nước mía có mix thêm quất, chanh hoặc gừng. Tính axit và các hợp chất tự nhiên trong chanh quất không chỉ giúp cân biến vị ngọt, kích thích tiêu hóa mà còn làm chậm phần nào tốc độ hấp thu đường vào máu, giúp bảo vệ hệ chuyển hóa của bạn luôn ổn định trong suốt mùa hè.