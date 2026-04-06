4 nhóm người nên hạn chế uống nước mía mùa hè

Nước mía là loại đồ uống được nhiều người ưa chuộng, nhất là vào những ngày hè nóng nực, khi cơ thể cần thức uống mát lạnh, giải khát. Thức uống tự nhiên ngọt này được đánh giá cao nhờ chứa các dưỡng chất như sắt, canxi, kali và chất chống oxy hóa.

Nước mía là thức uống bổ dưỡng, giải khát hiệu quả với nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh: Times of India)

Tuy nhiên, mặc dù mang lại nhiều lợi ích, nước mía không phù hợp với tất cả mọi người. Một số nhóm người cần hạn chế hoặc thận trọng khi uống vì lý do sức khỏe.

Người bị tiểu đường

Nước mía có thể là lựa chọn tự nhiên thay thế cho các loại đồ uống có ga, nhưng với người bị tiểu đường, đây là thức uống cần thận trọng. Một ly nước mía (240 ml) cung cấp khoảng 183 calo và 50 gram đường, có chỉ số đường huyết cao, nghĩa là có thể làm lượng đường trong máu tăng nhanh.

Vì những người bị tiểu đường có chức năng insulin suy giảm, việc tiêu thụ nước mía có thể ảnh hưởng tới kiểm soát đường huyết. Do đó, những người bị tiểu đường nên thận trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống nước mía.

Người béo phì hoặc đang quản lý cân nặng

Nếu bạn đang trong quá trình giảm cân, nên thận trọng khi uống nước mía. Mặc dù chứa nhiều dưỡng chất, nhưng loại nước này cũng giàu calo và đường tự nhiên.

Một khẩu phần 240 ml có thể cung cấp khoảng 183 calo, phần lớn đến từ đường. Uống nước mía thường xuyên có thể làm tăng lượng calo nạp vào, từ đó ảnh hưởng đến quá trình giảm cân

Béo phì vốn liên quan đến các vấn đề sức khỏe như bệnh tim, gan nhiễm mỡ hay cholesterol cao, và tiêu thụ nước mía nhiều có thể làm tăng rủi ro này. Những người muốn kiểm soát cân nặng có thể lựa chọn các loại đồ uống ít calo hơn, như nước detox, trà thảo mộc không đường.

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm

Những người thường xuyên bị đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy hoặc cảm thấy bụng lạnh nên hạn chế uống nước mía.

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên hạn chế nước mía (Ảnh: Times of India)

Ngoài ra, nước mía thường được bán trên đường phố, nơi vệ sinh không phải lúc nào cũng đảm bảo. Nước ép có thể được lấy từ máy móc chưa vệ sinh đúng cách, hoặc sử dụng đá viên từ nguồn nước không an toàn, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn.

Những người có hệ miễn dịch khỏe mạnh có thể chống lại một số tình trạng nhiễm trùng nhẹ, nhưng vẫn nên chọn nguồn nước mía sạch để đảm bảo an toàn.

Người dễ bị sâu răng

Nước mía chứa nhiều đường và dễ bám trên răng, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, gây sâu răng và các vấn đề về nướu. Những người có răng nhạy cảm, sâu răng hoặc viêm nướu nên thận trọng.

Để giảm rủi ro, hãy súc miệng bằng nước lọc ngay sau khi uống và duy trì vệ sinh răng miệng tốt, bao gồm đánh răng, dùng chỉ nha khoa và khám răng định kỳ. Uống nước mía thỉnh thoảng một lần vẫn an toàn hơn việc nhâm nhi liên tục, và nên súc miệng hoặc đánh răng ngay sau khi thưởng thức.