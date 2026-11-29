Ngày 27/11/2026, Công an phường Chiềng Cơi (tỉnh Sơn La) nhận được thư cảm ơn của Công ty TNHH Cơ điện Hữu Phát sau khi phối hợp xác minh, hỗ trợ doanh nghiệp thu hồi gần 500.000.000 đồng chuyển nhầm vào tài khoản của một công dân trên địa bàn.

Trước đó, ngày 19/11/2026, anh Cà Văn Huy (SN 2006), trú tại tổ 6 Hốc Sang, phường Chiềng Cơi, phát hiện tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận được 497.778.941 đồng từ tài khoản Công ty TNHH Cơ điện Hữu Phát.

Nhận thấy đây là khoản tiền lớn không thuộc về mình, anh Huy đã chủ động đến Công an phường Chiềng Cơi trình báo, đồng thời đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ xác minh thông tin người chuyển tiền để hoàn trả.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Chiềng Cơi phối hợp với Công an phường Tây Thạnh (TP.HCM) xác minh chủ tài khoản chuyển tiền. Qua làm việc, đại diện Công ty TNHH Cơ điện Hữu Phát xác nhận doanh nghiệp đã chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản của anh Huy do sơ suất trong quá trình nhập dữ liệu thanh toán.

Sau khi xác minh rõ sự việc, ngày 23/11/2026, anh Huy đã chủ động chuyển trả toàn bộ 497.778.941 đồng cho doanh nghiệp.

Cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an hai địa phương cũng như hành động trung thực của người nhận tiền, Công ty TNHH Cơ điện Hữu Phát đã gửi thư cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Chiềng Cơi và Công an phường Tây Thạnh.

Hành động của anh Cà Văn Huy góp phần lan tỏa tinh thần trung thực, trách nhiệm trong cộng đồng. Vụ việc cũng cho thấy vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong việc tiếp nhận thông tin, phối hợp xác minh và hỗ trợ người dân giải quyết các sự việc liên quan đến tài sản.

(Theo Công an tỉnh Sơn La)