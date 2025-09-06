Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an Thanh Hóa thông tin việc triệu tập, khám xét nhà Mạnh "gỗ"

06-09-2025 - 21:54 PM | Xã hội

Nguyễn Văn Mai, tức Mạnh "gỗ" đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệu tập, khám xét để làm rõ các hành vi buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và đưa hối lộ

Chiều 6-9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin bước đầu về việc phong tỏa, khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ"; SN 1974, ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Công an Thanh Hóa thông tin việc triệu tập, khám xét nhà Mạnh "gỗ"- Ảnh 1.

Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ", đứng giữa). Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập Mạnh "gỗ" đến cơ quan công an để điều tra làm rõ các hành vi buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và đưa hối lộ.

Căn cứ các hành vi vi phạm của đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Mạnh gỗ ở số 91, đại lộ Lê Lợi trong chiều cùng ngày 6-9.

Công an Thanh Hóa thông tin việc triệu tập, khám xét nhà Mạnh "gỗ"- Ảnh 2.

Lực lượng cảnh sát phong tỏa, khám nhà Mạnh "gỗ" trong chiều ngày 6-9. Ảnh: Thành Nam

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Mạnh "gỗ" là "tay chân" đắc lực và cũng là "quân sư" của Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") - một "trùm giang hồ" đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ trước đó.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của Nguyễn Văn Mai cùng các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 9-7 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, khám xét nơi ở của Nguyễn Huy Tùng (SN 1996, ngụ nhà 91, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành) là con trai của Mạnh "gỗ". Tùng bị khởi tố về các tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước". Hiện, Nguyễn Huy Tùng đã bị bắt tạm giam.

Theo Thành Nam

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhận thêm nhiệm vụ mới

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhận thêm nhiệm vụ mới Nổi bật

Hai người phụ nữ bằng tuổi, đi xe máy giống hệt nhau bị mời lên công an: Lý do không tưởng

Hai người phụ nữ bằng tuổi, đi xe máy giống hệt nhau bị mời lên công an: Lý do không tưởng Nổi bật

Hai vé số Vietlott cùng trúng giải Jackpot 2 trong chiều 6-9

Hai vé số Vietlott cùng trúng giải Jackpot 2 trong chiều 6-9

21:24 , 06/09/2025
Miền Bắc sắp đón một đợt mưa to, chấm dứt nắng nóng

Miền Bắc sắp đón một đợt mưa to, chấm dứt nắng nóng

19:51 , 06/09/2025
Khám xét thẩm mỹ viện hút mỡ "chui" cho 500 khách, bắt tạm giam bà chủ

Khám xét thẩm mỹ viện hút mỡ "chui" cho 500 khách, bắt tạm giam bà chủ

19:09 , 06/09/2025
Ông Lương Nguyễn Minh Triết nói gì sau khi nhậm chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng?

Ông Lương Nguyễn Minh Triết nói gì sau khi nhậm chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng?

17:59 , 06/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên