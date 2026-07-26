Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, các hình thức lừa đảo trên không gian mạng đang tiếp tục diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Thay vì sử dụng các phương thức tấn công công nghệ cao, nhiều đối tượng lợi dụng tâm lý ham ưu đãi, muốn kiếm thêm thu nhập hoặc tiếc số tiền đã bỏ ra để từng bước dẫn dụ, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Một trong những chiêu trò phổ biến hiện nay là giả mạo các chương trình tri ân khách hàng hoặc khuyến mại. Thông qua các quảng cáo hấp dẫn trên mạng xã hội, các đối tượng dụ người dùng chuyển trước một khoản tiền để nhận quà, hưởng ưu đãi hoặc tham gia các nhóm thực hiện "nhiệm vụ nhận hoa hồng".

Tin nhắn của đối tượng lừa đảo giả danh hãng thời trang tri ân khách hàng. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ)

Ban đầu, người tham gia chỉ phải thực hiện những nhiệm vụ đơn giản với số tiền nhỏ và nhanh chóng nhận lại cả vốn lẫn tiền lời như cam kết. Đây là cách các đối tượng tạo dựng niềm tin trước khi yêu cầu nạn nhân chuyển những khoản tiền lớn hơn.

Khi số tiền giao dịch tăng lên, hệ thống bất ngờ thông báo lỗi, nhập sai thông tin hoặc chưa đủ điều kiện nhận thưởng. Muốn rút tiền, người tham gia tiếp tục bị yêu cầu nộp thêm tiền để xác minh tài khoản, mở khóa hoặc hoàn thành "nhiệm vụ cuối cùng". Trên thực tế, càng chuyển thêm tiền thì số tiền bị chiếm đoạt càng lớn. Đến khi nạn nhân nhận ra mình bị lừa, các đối tượng đã khóa tài khoản, giải tán nhóm hoặc cắt đứt mọi liên lạc.

Bên cạnh đó, thủ đoạn giả mạo fanpage của nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và các cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Các fanpage này sử dụng tên gọi, hình ảnh và thông tin gần giống với đơn vị chính thức, sau đó tung ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn nhằm dụ khách hàng chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước để giữ chỗ.

Không ít trường hợp chỉ phát hiện bị lừa khi liên hệ trực tiếp với cơ sở kinh doanh và được xác nhận fanpage đã giao dịch là giả mạo. Lúc này, số tiền đã chuyển gần như không thể thu hồi.

Điểm chung của các vụ việc là các đối tượng không cần chiếm quyền điều khiển tài khoản hay sử dụng các kỹ thuật tấn công mạng phức tạp. Thay vào đó, chúng chủ yếu khai thác tâm lý của nạn nhân như muốn mua hàng giá rẻ, kỳ vọng nhận ưu đãi lớn, mong kiếm thêm thu nhập hoặc tâm lý "đã lỡ chuyển tiền thì cố thêm một lần để lấy lại". Khi sự cảnh giác bị thay thế bởi hy vọng và lòng tiếc tiền, nạn nhân rất dễ rơi vào cái bẫy do các đối tượng giăng sẵn.

Theo cảnh báo của Bộ Công an, thời gian gần đây xuất hiện nhiều fanpage giả mạo doanh nghiệp, thương hiệu, nhà hàng, khách sạn và cơ sở lưu trú uy tín nhằm lừa khách hàng chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước. Đáng chú ý, nhiều trang còn có lượng người theo dõi lớn, sử dụng hình ảnh chuyên nghiệp hoặc gắn các dấu hiệu khiến người dùng nhầm tưởng là kênh chính thức.

Cơ quan chức năng khẳng định không có chương trình khuyến mại hợp pháp nào yêu cầu khách hàng liên tục chuyển thêm tiền để nhận thưởng hoặc rút tiền. Tương tự, các doanh nghiệp uy tín cũng không yêu cầu người dùng tham gia các nhóm kín để thực hiện nhiệm vụ và cam kết lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

Để phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng, Bộ Công an khuyến cáo người dân chỉ giao dịch thông qua website, ứng dụng hoặc fanpage chính thức của doanh nghiệp; ưu tiên truy cập từ các kênh chính thống thay vì nhấp trực tiếp vào quảng cáo trên mạng xã hội.

Người dân cũng cần cảnh giác với các chương trình giảm giá quá lớn, ưu đãi bất thường hoặc yêu cầu thanh toán toàn bộ trước khi sử dụng dịch vụ. Đồng thời, tuyệt đối không tham gia các nhóm làm nhiệm vụ nhận hoa hồng, tri ân khách hàng, đầu tư lợi nhuận cao hoặc nạp tiền để rút tiền.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần dừng ngay việc chuyển tiền, lưu giữ toàn bộ nội dung trao đổi, chứng từ giao dịch và kịp thời trình báo cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ