Người dân lưu ý: Làm điều này với thẻ căn cước có thể bị phạt tới 10 triệu đồng

Theo Điều 11 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/12/2025, các hành vi vi phạm trong cấp, quản lý và sử dụng thẻ căn cước sẽ bị xử phạt theo quy định.

Câu hỏi 1/5: Hành vi nào về thẻ căn cước có thể bị phạt tối đa đến 10 triệu đồng?

A. Không xuất trình thẻ khi kiểm tra

B. Tẩy xóa, sửa chữa thông tin trên thẻ

C. Cầm cố hoặc cho thuê thẻ căn cước ✔

D. Khai báo thông tin sai sự thật

Giải thích: Theo Điều 11 Nghị định 282/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/12/2025), hành vi cầm cố, nhận cầm cố hoặc thuê, cho thuê thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước sẽ bị phạt tiền từ 8.000.000 đến 10.000.000 đồng. Mức xử phạt này cũng áp dụng đối với hành vi sử dụng thẻ căn cước giả hoặc thẻ đã hết giá trị sử dụng để thực hiện các hành vi trái pháp luật.

Đáp án đúng là: C. Cầm cố hoặc cho thuê thẻ căn cước

Câu hỏi 2/5: Không xuất trình thẻ căn cước khi cơ quan thẩm quyền kiểm tra bị xử phạt ra sao?

A. Phạt cảnh cáo hoặc phạt từ 0,5 - 1 triệu đồng ✔

B. Phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng

C. Phạt tiền từ 4 - 8 triệu đồng

D. Phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng

Giải thích: Căn cứ Nghị định 282/2025/NĐ-CP, hành vi không xuất trình thẻ căn cước, căn cước điện tử hoặc giấy chứng nhận căn cước khi cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra thuộc khung xử phạt nhẹ nhất. Người vi phạm sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Mức phạt này cũng áp dụng khi cá nhân không thực hiện đúng quy định về cấp, cấp đổi hay cấp lại thẻ căn cước.

Đáp án đúng là: A. Phạt cảnh cáo hoặc phạt từ 0,5 - 1 triệu đồng

Tại Điều 11, Nghị định quy định các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm liên quan đến việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ CCCD, thẻ căn cước, căn cước điện tử hoặc giấy chứng nhận căn cước (có hiệu lực từ ngày 15/12/2025). (Ảnh: Thư viện Pháp luật)

Câu hỏi 3/5: Cố ý làm hư hỏng hoặc tẩy xóa thông tin trên thẻ căn cước bị phạt bao nhiêu?

A. Phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng

B. Phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng ✔

C. Phạt tiền từ 4 đến 8 triệu đồng

D. Phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng

Giải thích: Căn cứ Nghị định 282/2025/NĐ-CP, hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung hoặc cố ý hủy hoại, làm hư hỏng thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước bị phạt tiền từ 2.000.000 đến 4.000.000 đồng. Mức phạt tương tự cũng áp dụng đối với hành vi chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ căn cước của người khác hoặc không nộp lại thẻ khi bị tước quốc tịch Việt Nam.

Đáp án đúng là: B. Phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng

Câu hỏi 4/5: Cung cấp thông tin sai sự thật để được cấp thẻ căn cước bị xử phạt thế nào?

A. Phạt cảnh cáo

B. Phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng

C. Phạt tiền từ 4 đến 8 triệu đồng ✔

D. Phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng

Giải thích: Theo Điều 11 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, hành vi cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật hoặc làm giả dữ liệu, sử dụng dữ liệu giả nhằm mục đích được cấp thẻ căn cước, căn cước điện tử hoặc giấy chứng nhận căn cước bị xử phạt tiền từ 4.000.000 đến 8.000.000 đồng. Đây là nhóm hành vi gian dối quy trình cấp giấy tờ nhân thân có tính chất nghiêm trọng.

Đáp án đúng là: C. Phạt tiền từ 4 đến 8 triệu đồng

Câu hỏi 5/5: Các mức xử phạt vi phạm về quản lý và sử dụng thẻ căn cước căn cứ theo văn bản nào?

A. Luật Căn cước 2023

B. Bộ luật Hình sự 2015

C. Nghị định 144/2021/NĐ-CP

D. Nghị định 282/2025/NĐ-CP ✔

Giải thích: Các mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm liên quan đến việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ căn cước, căn cước điện tử được quy định cụ thể tại Điều 11 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Nghị định này quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2025.

Đáp án đúng là: D. Nghị định 282/2025/NĐ-CP