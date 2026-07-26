Công an cảnh báo quan trọng về phần mềm theo dõi, định vị điện thoại

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện hàng loạt quảng cáo rao bán phần mềm theo dõi điện thoại với những lời hứa hẹn đầy sức hút. Chỉ với mức giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, người dùng được cam kết có thể dễ dàng đọc trộm tin nhắn, định vị vị trí hay nghe lén âm thanh xung quanh mà không cần chạm vào máy đối phương.

Tuy nhiên, đằng sau những lời chào mời hấp dẫn như “giám sát ngoại tình” hay “theo dõi người thân” lại là một cạm bẫy lừa đảo tinh vi, không chỉ khiến nạn nhân mất tiền oan mà còn tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân vô cùng nghiêm trọng.

Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Nắm bắt được sự tò mò hoặc nhu cầu giám sát bí mật của một bộ phận người dùng thiếu kiến thức bảo mật nhưng lại cả tin, các đối tượng lừa đảo đã lập ra hàng loạt trang fanpage chuyên nghiệp để giăng bẫy. Nhằm củng cố niềm tin tuyệt đối cho “con mồi”, chúng đầu tư dàn dựng những đoạn video quảng cáo vô cùng chân thực.

Trong các video này, kẻ gian thao tác trực tiếp, chỉ cần nhập số điện thoại là lập tức phần mềm hiển thị toàn bộ tin nhắn, thư viện ảnh và lịch sử cuộc gọi của thiết bị mục tiêu mà không để lại bất kỳ cảnh báo nào. Chính sự tinh vi giả tạo này đã đánh trúng tâm lý người xem, khiến họ vội vàng liên hệ và chuyển tiền để sở hữu ứng dụng. Thế nhưng, kịch bản chung sau khi giao dịch thành công là mã kích hoạt không thể sử dụng được, phần mềm báo lỗi, và người bán cũng nhanh chóng chặn đứng mọi kênh liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Thực tế, việc xâm nhập và theo dõi điện thoại của người khác một cách dễ dàng chỉ bằng số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội là điều gần như bất khả thi. Các nhà sản xuất thiết bị và nhà cung cấp dịch vụ mạng hiện nay đều áp dụng hệ thống bảo mật vô cùng chặt chẽ. Rủi ro lớn nhất không chỉ dừng lại ở việc khách hàng bị lừa mất tiền mua phần mềm giả mạo.

Khi nhẹ dạ làm theo hướng dẫn của kẻ gian, người mua có thể đã tự tay cài đặt các mã độc vào chính chiếc smartphone của mình. Từ đây, tội phạm mạng sẽ âm thầm đánh cắp toàn bộ dữ liệu quan trọng trên máy như danh bạ, tin nhắn, hình ảnh riêng tư, định vị GPS, thậm chí ghi âm và ghi hình lén. Hậu quả là những thông tin nhạy cảm này có thể bị lợi dụng để tống tiền, mạo danh lừa đảo người thân, hoặc trực tiếp rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng của chính nạn nhân mà họ không hề hay biết.

Nhiều người tìm đến các dịch vụ này để giải quyết các vấn đề cá nhân mà không lường trước được rằng việc bí mật theo dõi, định vị hay nghe lén người khác là hành vi xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng. Dưới góc độ pháp lý, pháp luật Việt Nam đã có những chế tài xử lý rất nghiêm khắc đối với cả người bán lẫn người mua sử dụng các phần mềm này.

Cụ thể, theo Điều 159 Bộ luật Hình sự năm 2015, hành vi xâm phạm bí mật thư tín, điện thoại hay các hình thức trao đổi thông tin cá nhân có thể phải đối mặt với mức phạt tiền lên đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Đồng thời, theo quy định của Luật An ninh mạng 2018 và Điều 288 Bộ luật Hình sự, việc phát tán hay cài đặt phần mềm gián điệp, mã độc để chiếm đoạt thông tin mạng cũng là hành vi bị cấm tuyệt đối và bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Để không trở thành nạn nhân của những chiếc bẫy công nghệ, người dùng cần trang bị cho mình tinh thần cảnh giác cao độ trước những dịch vụ giám sát trái phép. Hãy tuyệt đối bỏ qua các quảng cáo hứa hẹn tính năng phi lý trên mạng xã hội, đồng thời nói không với việc cài đặt các ứng dụng từ nguồn gốc không xác định. Thay vì tò mò tìm cách theo dõi người khác, người dân cần chú trọng bảo vệ thông tin cá nhân của chính mình, tuyệt đối không cung cấp dữ liệu nhạy cảm hay cấp quyền truy cập thiết bị cho các đối tượng đáng ngờ.

Khi vô tình bắt gặp các hội nhóm hay bài viết quảng cáo phần mềm lừa đảo, hành động thiết thực nhất là nhanh chóng báo cáo vi phạm với nền tảng và trình báo cơ quan công an để xử lý kịp thời. Tôn trọng quyền riêng tư của người khác và tuân thủ pháp luật chính là lá chắn vững chắc nhất giúp bạn tránh xa những cạm bẫy lừa đảo và bảo vệ an toàn cho bản thân cũng như cộng đồng.