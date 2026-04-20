Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an thông tin về xe ô tô S63 bị 'bỏ quên' 10 năm ở vỉa hè ở Hà Nội

Theo Thanh Hà | 20-04-2026 - 20:10 PM | Lifestyle

Ngày 20/4, chiếc ô tô Mercedes S63 màu đen được cho là bị "bỏ quên" 10 năm trên vỉa hè ở phố Hoàng Minh Giám (Hà Nội) đã được chuyển đi.

Hình ảnh phương tiện được di chuyển đi nơi khác.

Liên quan đến chiếc xe ô tô Mercedes S63 màu đen được cho là bị "bỏ quên" 10 năm trên vỉa hè đường Hoàng Minh Giám (Yên Hòa, Hà Nội), sáng ngày 20/4, chiếc xe này được di chuyển đi nơi khác.

Trao đổi với phóng viên, chỉ huy Công an phường Yên Hòa cho biết, chủ phương tiện đã di chuyển chiếc xe này khỏi vỉa hè sau thời gian dài để tại đây.

Về lý do chiếc xe hạng sang bị "bỏ quên" trên vỉa hè nhiều năm, vị này cho biết, theo thông tin từ chủ phương tiện thì việc này do liên quan đến vấn đề pháp lý giấy tờ của phương tiện.

Trước đó, trên mạng xã hội đã chia sẻ về việc chiếc xe ô tô này để phơi mưa, nắng trên vỉa hè nhiều năm.

Phía ngoài xe phủ lớp bụi dày, màu sơn xuống cấp. Chiếc xe được kê ngay ngắn trên vỉa hè và không lắp biển số.

Kể từ tháng 5, thi bằng lái xe có thay đổi mới: Người dân cần chú ý

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên