Công an tìm người liên quan đến 27 số tài khoản ngân hàng tên Lê Văn Thắng
Công an đang điều tra vụ án rửa tiền liên quan đến Lê Văn Thắng, người dùng tài khoản ngân hàng cá nhân để luân chuyển dòng tiền phạm tội từ Campuchia.
Ngày 17/12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đang thụ lý vụ án hình sự "Rửa tiền" xảy ra trên địa bàn và nhiều địa phương khác, theo quyết định khởi tố ngày 9/12/2025.
Theo hồ sơ điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2024 đến tháng 7/2025, Lê Văn Thắng (29 tuổi, trú Tổ 31, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã mở nhiều tài khoản ngân hàng chính chủ. Sau đó, Thắng xuất cảnh sang Campuchia làm việc cho một công ty chưa rõ thông tin.
Tại nước ngoài, Thắng sử dụng các tài khoản này để nhận và chuyển tiền theo yêu cầu của công ty. Làm việc với cơ quan chức năng, Thắng thừa nhận biết rõ số tiền giao dịch qua tài khoản của mình là tiền do phạm tội mà có từ các công ty tại Campuchia. Hành vi luân chuyển dòng tiền này nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra. Người dân có thông tin liên quan vụ án có thể liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (số 492 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) hoặc điều tra viên Dương Ngọc Tứ qua số điện thoại 0964.941.434.
Danh sách tài khoản ngân hàng:
415254780800001 – Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank)
0384876796 – Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)
42340817 – Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
106870335232 – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)
100500220562 – Ngân hàng Woori Việt Nam (WoonriBank)
0384876796 – Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank)
2001206547514 – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AgriBank)
3384876796 – Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
905077304 – Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
0321020334006 – Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank)
0041000368762 – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VietcomBank)
8863467221 – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
0384876796 – Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)
80000392293 – Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
0384876796 – Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)
0905077304 – Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank)
431001060005557 – Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank)
0384458360 – Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (ShinhanBank)
0384876796 – Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienLongBank)
00100002849687 – Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank)
288155335954 – Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank)
00794732 – Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank)
0111588894 – Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Số Vikki (VikkiBank)
040069970739 – Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
4005140001854 – Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Public Việt Nam (Public Bank)
102000002303 – Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)
3300384876796 – Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PG Bank)
Đời sống và pháp luật