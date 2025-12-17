Công an tìm người liên quan đến 27 số tài khoản ngân hàng tên Lê Văn Thắng

Ngày 17/12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đang thụ lý vụ án hình sự "Rửa tiền" xảy ra trên địa bàn và nhiều địa phương khác, theo quyết định khởi tố ngày 9/12/2025.

Theo hồ sơ điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2024 đến tháng 7/2025, Lê Văn Thắng (29 tuổi, trú Tổ 31, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã mở nhiều tài khoản ngân hàng chính chủ. Sau đó, Thắng xuất cảnh sang Campuchia làm việc cho một công ty chưa rõ thông tin.

Các số tài khoản mà đối tượng dùng để luân chuyển dòng tiền - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Tại nước ngoài, Thắng sử dụng các tài khoản này để nhận và chuyển tiền theo yêu cầu của công ty. Làm việc với cơ quan chức năng, Thắng thừa nhận biết rõ số tiền giao dịch qua tài khoản của mình là tiền do phạm tội mà có từ các công ty tại Campuchia. Hành vi luân chuyển dòng tiền này nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra. Người dân có thông tin liên quan vụ án có thể liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (số 492 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) hoặc điều tra viên Dương Ngọc Tứ qua số điện thoại 0964.941.434.

Danh sách tài khoản ngân hàng: