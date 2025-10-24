Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an TP HCM bắt giám đốc Công ty Nguyên Hương

24-10-2025 - 21:32 PM | Xã hội

Công an TP HCM đã khởi tố giám đốc Công ty Nguyên Hương cùng 10 người khác do có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng

Ngày 24-10, Công an TP HCM cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Ngọc Thơ (40 tuổi, Giám đốc Công ty Nguyên Hương) và 7 người khác về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Liên quan đến vụ án, vợ Thơ là bà Trương Thị Mai Hiền (41 tuổi) cùng 2 phụ nữ khác cũng bị khởi tố nhưng cho tại ngoại.

Theo Công an TP HCM, từ đầu năm 2024, Thơ đã tự học hỏi, tạo ra công thức pha chế nước hoa, rồi cùng vợ mua máy móc, nguyên vật liệu, hương liệu, công cụ và các vỏ chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng.

Sau đó, Thơ thuê xưởng trên đường Cây Keo, phường Tam Bình (TP HCM) để tổ chức cho các nhân viên (là người thân trong gia đình) làm giả nước hoa.

Các công nhân sẽ thực hiện tất cả các công đoạn từ pha chế, bơm chiết xuất, in, dán tem, nhãn, đóng gói sản phẩm và bán cho khách hàng.

Nước hoa giả được phân phối qua các ứng dụng giao tiếp, hội nhóm trên không gian mạng và dịch vụ chuyển phát nhanh để tiêu thụ số hàng giả đặc biệt lớn đến các khách hàng tại nhiều tỉnh, thành phố.

Triển khai kế hoạch phá án, 3 tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đã khám xét 3 địa điểm là văn phòng công ty, kho hàng, xưởng sản xuất, kết quả thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng... Ước tính số tiền thu lợi trên 15 tỉ đồng.

Đồng thời, Công an TP HCM cũng thu giữ các công cụ, phương tiện sản xuất hàng giả như hóa chất, cồn, hương liệu, máy tính, máy in, máy dập, tem, nhãn,…

Hiện Công an TP HCM tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, trốn thuế và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan… để xử lý nghiêm, triệt để theo quy định của pháp luật.

Theo Phạm Dũng

Người lao động

