Công an TP HCM bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung cụ ông ngay giao lộ

CLIP: Công an TP HCM đọc quyết định đối với Nguyễn Lâm Minh Tuấn.

Ngày 15-9, Công an TP HCM đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Lâm Minh Tuấn (39 tuổi) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Lâm Minh Tuấn tại cơ quan công an.

Theo điều tra, lúc 14 giờ 30 chiều 12-9, Tuấn lái ô tô chạy đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn thì xảy ra va chạm với xe máy do ông Đ.K.T. (72 tuổi) điều khiển.

Sau va chạm, Tuấn xuống xe, dùng tay đánh nhiều lần vào vùng đầu ông T. Toàn bộ sự việc diễn ra giữa nơi đông người, được nhiều người dân ghi hình lại. Chỉ đến khi được can ngăn, Tuấn mới lên xe rời khỏi hiện trường.

Công an phường Sài Gòn sau đó tiến hành xác minh; đồng thời phối hợp Công an TP HCM mời các bên liên quan lên làm việc, lập hồ sơ vụ việc.