Công an TP HCM bắt khẩn cấp TikToker Đoàn Quốc Việt





Công an TP HCM bắt TikToker Đoàn Quốc Việt

Ngày 8-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Quốc Việt (SN 2003, ngụ TP Hà Nội) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Trước đó, ngày 24-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã bắt giam Lê Anh Điệp (chủ tài khoảnTikTok Tàng Keng Ông Trùm) về cùng hành vi nêu trên.

Clip Công an TP HCM đọc lệnh bắt TikToker Đoàn Quốc Việt

Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản TikTok “Dù Bầu Trời” do Đoàn Quốc Việt quản trị, sử dụng, thường xuyên đăng tải các video clip có nội dung kích động, miệt thị, xúc phạm, gây chia rẽ vùng miền và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Các video do Việt đăng tải đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ, gây bức xúc trong dư luận xã hội, tạo nên làn sóng phản đối mạnh mẽ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

Kết quả điều tra xác định: Xuất phát từ động cơ muốn “ăn theo” và bắt chước tài khoản “Tàng Keng Ông Trùm” để tăng tương tác, Việt đã cố ý đăng tải các video clip có nội dung vi phạm quy định Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018. Cụ thể là hành vi "phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc” và “xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.