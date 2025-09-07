Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an TP HCM cảnh báo chiêu lừa khiến nhiều người dân, sinh viên lao đao

07-09-2025 - 13:46 PM | Kinh tế số

Công an TP HCM khuyến cáo người dân, sinh viên nâng cao cảnh giác để tránh "tiền mất tật mang".

Ngày 7-9, Công an TP HCM cho biết vừa phát đi thông báo tới người dân những chiêu lừa trong giai đoạn năm học mới bắt đầu.

Theo đó, thời điểm này nhiều phụ huynh đưa con lên thành phố nhập học, sinh viên từ các tỉnh tìm nhà trọ để ổn định học tập. Đây cũng là lúc các đối tượng xấu lợi dụng giăng bẫy lừa đảo thuê trọ.

Công an TP HCM cảnh báo chiêu lừa khiến nhiều người dân, sinh viên lao đao- Ảnh 1.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cẩn thận tránh mất tiền oan

Kẻ gian sẽ đăng trên mạng hình ảnh nhà trọ sạch sẽ, giá rẻ, vị trí thuận lợi. Sau khi có người liên hệ, chúng yêu cầu chuyển cọc online để "giữ phòng"; khi đến xem thì phòng không đúng như hình hoặc địa chỉ không tồn tại.

Kẻ gian còn giả danh người cho thuê dẫn đi xem phòng trọ; sau khi nhận tiền cọc thì cắt liên lạc, bỏ trốn.

Bên cạnh đó, các nhóm lừa đảo còn thuê một phòng rồi đăng tin cho thuê lại; đồng thời, nhận cọc của nhiều người rồi biến mất, để mặc chủ trọ và sinh viên cãi vã. 

Một chiêu thức nữa, đó là nhóm lừa đảo soạn hợp đồng có chữ ký giả, con dấu giả, thu tiền đặt cọc, phí quản lý rồi bỏ trốn...

Vì thế, người dân không nên chuyển tiền cọc khi chưa đến tận nơi, gặp trực tiếp chủ nhà. Cần xác minh thông tin chủ trọ như kiểm tra giấy tờ nhà đất, chứng minh nhân thân.

Khi thuê trọ phải ký hợp đồng rõ ràng, ngoài ra, cảnh giác với mức giá quá rẻ, yêu cầu gấp rút đặt cọc Nếu nghi ngờ lừa đảo, báo ngay công an địa phương để được hỗ trợ.

Công an TP HCM đề nghị phụ huynh, sinh viên cần nâng cao cảnh giác, đừng để tiền mất, tân sinh viên thêm lo lắng trong những ngày đầu năm học.

Chuyển khoản thành công gần 1,7 tỷ đồng cho tài khoản Telegram lạ để đổi tiền, người phụ nữ liền báo Công an

Theo Phạm Dũng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh giác cao với tội phạm mạng

Cảnh giác cao với tội phạm mạng Nổi bật

Có điều gì đặc biệt trong gói lương thưởng 1.000 tỷ USD Tesla đề xuất cho CEO Elon Musk?

Có điều gì đặc biệt trong gói lương thưởng 1.000 tỷ USD Tesla đề xuất cho CEO Elon Musk? Nổi bật

Chưa nhận được 100 nghìn đồng ăn Tết Độc lập 2/9, người dân cần làm gì?

Chưa nhận được 100 nghìn đồng ăn Tết Độc lập 2/9, người dân cần làm gì?

10:46 , 07/09/2025
Học cách "sống chung" với robot

Học cách "sống chung" với robot

07:54 , 07/09/2025
Thủ tướng: VNPT tiếp tục phát huy truyền thống đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm

Thủ tướng: VNPT tiếp tục phát huy truyền thống đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm

23:30 , 06/09/2025
Dell: 84% doanh nghiệp châu Á đã và đang triển khai AI, GenAI được ưu tiên chi mạnh tay

Dell: 84% doanh nghiệp châu Á đã và đang triển khai AI, GenAI được ưu tiên chi mạnh tay

17:30 , 06/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên