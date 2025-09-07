Công an TP HCM cảnh báo chiêu lừa khiến nhiều người dân, sinh viên lao đao

Ngày 7-9, Công an TP HCM cho biết vừa phát đi thông báo tới người dân những chiêu lừa trong giai đoạn năm học mới bắt đầu.

Theo đó, thời điểm này nhiều phụ huynh đưa con lên thành phố nhập học, sinh viên từ các tỉnh tìm nhà trọ để ổn định học tập. Đây cũng là lúc các đối tượng xấu lợi dụng giăng bẫy lừa đảo thuê trọ.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cẩn thận tránh mất tiền oan

Kẻ gian sẽ đăng trên mạng hình ảnh nhà trọ sạch sẽ, giá rẻ, vị trí thuận lợi. Sau khi có người liên hệ, chúng yêu cầu chuyển cọc online để "giữ phòng"; khi đến xem thì phòng không đúng như hình hoặc địa chỉ không tồn tại.

Kẻ gian còn giả danh người cho thuê dẫn đi xem phòng trọ; sau khi nhận tiền cọc thì cắt liên lạc, bỏ trốn.

Bên cạnh đó, các nhóm lừa đảo còn thuê một phòng rồi đăng tin cho thuê lại; đồng thời, nhận cọc của nhiều người rồi biến mất, để mặc chủ trọ và sinh viên cãi vã.

Một chiêu thức nữa, đó là nhóm lừa đảo soạn hợp đồng có chữ ký giả, con dấu giả, thu tiền đặt cọc, phí quản lý rồi bỏ trốn...

Vì thế, người dân không nên chuyển tiền cọc khi chưa đến tận nơi, gặp trực tiếp chủ nhà. Cần xác minh thông tin chủ trọ như kiểm tra giấy tờ nhà đất, chứng minh nhân thân.

Khi thuê trọ phải ký hợp đồng rõ ràng, ngoài ra, cảnh giác với mức giá quá rẻ, yêu cầu gấp rút đặt cọc Nếu nghi ngờ lừa đảo, báo ngay công an địa phương để được hỗ trợ.