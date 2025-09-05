Chuyển khoản thành công gần 1,7 tỷ đồng cho tài khoản Telegram lạ để đổi tiền, người phụ nữ liền báo Công an

Đối tượng Bùi Thanh Long (Nguồn: Công an Thành phố Hải Phòng)

Lợi dụng nhu cầu đổi ngoại tệ, đặc biệt là đồng USD, kẻ gian đã dựng lên các chiêu trò lừa đảo tinh vi trên không gian mạng.

Chúng thường sử dụng Facebook, Zalo, Telegram… để quảng cáo có nguồn ngoại tệ lớn, đưa ra mức tỷ giá “hấp dẫn” cao hơn ngân hàng hoặc kèm nhiều ưu đãi.

Khi người dân có nhu cầu, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền VNĐ vào tài khoản cá nhân hoặc ví điện tử. Sau khi nhận được tiền, chúng lập tức gửi “bill” (hóa đơn) chuyển tiền giả nhằm tạo niềm tin, rồi ngay sau đó cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Điển hình là, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Thành phố Hải Phòng đã tiếp nhận đơn trình báo của chị T.T.T.L ở phường Lê Chân về việc bị đối tượng sử dụng mạng xã hội Telegram lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch đổi tiền.

Cụ thể, khoảng tháng 12/2024, thông qua mạng xã hội Telegram, chị T.T.T.L có quen biết người sử dụng tài khoản Telegram tên “Kimjongun”. Người này tự xưng là Long, chuyên đổi tiền Việt sang USD.

Do cần gấp ngoại tệ để đóng học phí cho em gái đang du học, chị L. đã nhờ Long đổi hộ số tiền 66.000 USD, tương đương 1,683 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, chị không nhận được USD như thỏa thuận và cũng không thể liên lạc lại với Long.

Tiếp nhận tin báo từ chị L, Phòng Cảnh sát Hình sự đã nhanh chóng vào cuộc, điều tra làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định “Kimjongun” chính là Bùi Thanh Long (SN 1992, trú tại TDP số 2, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Đối tượng sau đó đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước sự việc trên, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đổi tiền qua mạng xã hội, không giao dịch với người lạ và chỉ thực hiện đổi ngoại tệ tại ngân hàng, các tổ chức tín dụng, điểm thu đổi ngoại tệ hợp pháp được Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Đồng thời, khi phát hiện đối tượng, đường dây có dấu hiệu lừa đảo thì báo ngay cho cơ quan Công an xã, phường nơi cư trú hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hải Phòng, số điện thoại 069.2785874 để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.

(Nguồn: Công an Thành phố Hải Phòng)