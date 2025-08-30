Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung này

30-08-2025 - 23:50 PM | Kinh tế số

Theo cơ quan chức năng, đây là thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thời gian gần đây, Công an Quảng Ngãi ghi nhận nhiều trường hợp người dân nhận được tin nhắn với nội dung thông báo điểm thưởng tích lũy sắp hết hạn và đề nghị bấm vào một đường link để đổi lấy quà tặng giá trị. Theo cơ quan chức năng, đây là thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản.

Chiêu trò được thực hiện như sau: Các đối tượng mạo danh ngân hàng, gửi tin nhắn SMS có tên người gửi trùng khớp với tên của những ngân hàng lớn tại Việt Nam. Nội dung tin nhắn thông báo điểm thưởng sắp hết hạn, kèm đường link dẫn tới một trang web giả mạo được thiết kế giống hệt giao diện website chính thức, từ màu sắc đến logo khiến người dùng dễ mất cảnh giác.

Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung này- Ảnh 1.

Người dân tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ trong tin nhắn SMS, Zalo, Messenger hay email, kể cả khi hiển thị tên thương hiệu ngân hàng. (Ảnh minh hoạ)

Khi truy cập, website giả yêu cầu khách hàng nhập thông tin đăng nhập Internet Banking, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu. Ngay sau đó, kẻ gian lập tức chiếm quyền truy cập và tiến hành giao dịch chuyển tiền. Hệ thống ngân hàng thật sẽ gửi mã OTP về điện thoại nạn nhân. Đồng thời, website giả tiếp tục yêu cầu nhập OTP để “xác nhận đổi quà”. Khi nạn nhân cung cấp, mã OTP này lập tức được sử dụng để hoàn tất giao dịch, khiến toàn bộ tiền trong tài khoản biến mất chỉ trong vài giây.

Để phòng tránh rơi vào bẫy lừa đảo, Công an khuyến cáo người dân:

- Tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ trong tin nhắn SMS, Zalo, Messenger hay email, kể cả khi hiển thị tên thương hiệu ngân hàng.

- Không cung cấp thông tin bảo mật như tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai hay bất kỳ trang web nào ngoài địa chỉ chính thức của ngân hàng.

- Ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng xác nhận thông tin bảo mật qua link trong tin nhắn. Tất cả chương trình, ưu đãi đều được công bố trực tiếp trên ứng dụng chính thức hoặc tại chi nhánh, phòng giao dịch.

- Khi gặp tin nhắn nghi ngờ, hãy liên hệ ngay với số hotline chính thức của ngân hàng (in ở mặt sau thẻ hoặc trên website).

- Nếu đã lỡ nhập thông tin, cần lập tức khóa tài khoản/thẻ qua ứng dụng hoặc gọi hotline, đồng thời báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.

Đây được xem là một trong những thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi, nhắm vào sự chủ quan của người dùng. Người dân được khuyến cáo nâng cao cảnh giác để bảo vệ tài sản của mình.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khó tin nhưng có thật: AI đã len lỏi vào hàng nghìn lĩnh vực ở Trung Quốc!

Khó tin nhưng có thật: AI đã len lỏi vào hàng nghìn lĩnh vực ở Trung Quốc! Nổi bật

Nhận quà tặng 100.000 đồng Tết Độc lập: Thêm cách cực nhanh và chuẩn xác

Nhận quà tặng 100.000 đồng Tết Độc lập: Thêm cách cực nhanh và chuẩn xác Nổi bật

Đừng tưởng tài khoản không có tiền mà không bị lừa đảo qua mạng đưa vào tầm ngắm: Đây là lý do!

Đừng tưởng tài khoản không có tiền mà không bị lừa đảo qua mạng đưa vào tầm ngắm: Đây là lý do!

21:16 , 30/08/2025
CMC nhận Bằng khen Thủ tướng trong dịp kỉ niệm 80 năm Quốc khánh

CMC nhận Bằng khen Thủ tướng trong dịp kỉ niệm 80 năm Quốc khánh

20:12 , 30/08/2025
Công an Hà Nội vừa phát cảnh báo mới tới người dân đi xem diễu binh 2/9

Công an Hà Nội vừa phát cảnh báo mới tới người dân đi xem diễu binh 2/9

19:35 , 30/08/2025
Trợ lý giao thông số giúp xử lý hơn 9 triệu xe/ngày dịp lễ

Trợ lý giao thông số giúp xử lý hơn 9 triệu xe/ngày dịp lễ

16:51 , 30/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên