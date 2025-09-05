Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công nghệ 5/9: Trump tổ chức tiệc tối với các CEO công nghệ, Elon Musk vắng mặt

05-09-2025 - 09:33 AM | Kinh tế số

Tổng thống Trump tổ chức tiệc tối tại Nhà Trắng với các lãnh đạo công nghệ hàng đầu, nhưng Elon Musk không có mặt.

Trump tổ chức tiệc tối với các CEO công nghệ, Elon Musk vẫn vắng mặt

Tổng thống Donald Trump đã mời loạt lãnh đạo công nghệ đến dự tiệc tối tại Nhà Trắng, bao gồm Bill Gates (Microsoft), Tim Cook (Apple), Mark Zuckerberg (Meta), Satya Nadella (Microsoft), Sundar Pichai (Google), Sam Altman và Greg Brockman (OpenAI), cùng nhiều CEO từ các công ty AI và công nghệ lớn khác.

Công nghệ 5/9: Trump tổ chức tiệc tối với các CEO công nghệ, Elon Musk vắng mặt- Ảnh 1.

Phu nhân tổng thống Mỹ Melania Trump phát biểu trong cuộc họp tại Nhà Trắng vào thứ Năm ngày 4/9. (Nguồn: APA)

Sự kiện ban đầu dự kiến tổ chức vào chiều ngày thứ Năm tại Vườn Hồng nhưng đã được chuyển vào phòng tiệc chính do thời tiết xấu. Đáng chú ý, Elon Musk – từng là đồng minh thân cận của Trump – không có mặt sau mâu thuẫn công khai giữa hai người.

Buổi tiệc diễn ra sau cuộc họp của lực lượng đặc nhiệm về giáo dục trí tuệ nhân tạo do Đệ nhất phu nhân Melania Trump chủ trì. Bà nhấn mạnh: “Chúng ta phải quản lý sự phát triển của AI như cách nuôi dạy con cái – trao quyền nhưng cần giám sát cẩn trọng.”

Google bị phạt hơn 425 triệu USD vì theo dõi người dùng trái phép

Một bồi thẩm đoàn liên bang tại San Francisco đã yêu cầu Google bồi thường 425,7 triệu USD vì hành vi theo dõi trái phép hoạt động trực tuyến của người dùng smartphone trong gần một thập kỷ. Vụ kiện đại diện cho khoảng 98 triệu thiết bị tại Mỹ từ năm 2016 đến 2024, tương đương khoảng 4 USD mỗi thiết bị.

Google bị cáo buộc đã thu thập dữ liệu người dùng dù họ đã tắt các tính năng cá nhân hóa, sau đó sử dụng thông tin này để bán quảng cáo nhắm mục tiêu. Dù Google phủ nhận hành vi sai trái và tuyên bố sẽ kháng cáo, phán quyết được xem là chiến thắng lớn cho quyền riêng tư của người tiêu dùng.

Trước đó, thẩm phán liên bang Amit Mehta là người đã ra phán quyết rằng Google không phải bán trình duyệt Chrome trong vụ kiện chống độc quyền tại Washington, D.C. vào ngày 2/9/2025.

Facebook hồi sinh tính năng "poke" để thu hút giới trẻ

Công nghệ 5/9: Trump tổ chức tiệc tối với các CEO công nghệ, Elon Musk vắng mặt- Ảnh 2.

Một thông báo của Meta về tính năng "poke" trên Facebook. (Nguồn: Meta)

Meta đang nỗ lực đưa tính năng "poke" (gây chú ý) trở lại thời hoàng kim trên Facebook. Dù chưa từng biến mất hoàn toàn, "poke" từng là cách người dùng tạo sự chú ý với bạn bè. Giờ đây, Facebook bổ sung nút poke trực tiếp trên hồ sơ cá nhân, cho phép người dùng theo dõi số lần poke qua trang facebook.com/pokes.

Tính năng mới đi kèm biểu tượng như ngọn lửa hay “100” nhằm tạo cảm giác cạnh tranh, tương tự như streaks trên Snapchat hay TikTok. Meta hy vọng đây sẽ là công cụ tăng tương tác, đặc biệt với người dùng trẻ tuổi.

Theo Minh Hoàn

VTC News

Từ Khóa:
công nghệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty blockchain của con trai tỷ phú Hồ Hùng Anh lập liên minh với VBA và sàn tiền số Top 9 thế giới

Công ty blockchain của con trai tỷ phú Hồ Hùng Anh lập liên minh với VBA và sàn tiền số Top 9 thế giới Nổi bật

Đà Nẵng đón làn sóng khách quốc tế, tiểu thương ‘chốt đơn’ nhanh nhờ VNPAY-QR

Đà Nẵng đón làn sóng khách quốc tế, tiểu thương ‘chốt đơn’ nhanh nhờ VNPAY-QR Nổi bật

Đề xuất cải cách táo bạo để làm CEO OpenAI, chuyên gia công nghệ nhận lời từ chối phũ phàng

Đề xuất cải cách táo bạo để làm CEO OpenAI, chuyên gia công nghệ nhận lời từ chối phũ phàng

08:32 , 05/09/2025
Trang web thể thao lậu lớn nhất thế giới chính thức bị đánh sập

Trang web thể thao lậu lớn nhất thế giới chính thức bị đánh sập

08:05 , 05/09/2025
Cục Thuế phát văn bản 'hỏa tốc' liên quan tới hóa đơn điện tử

Cục Thuế phát văn bản 'hỏa tốc' liên quan tới hóa đơn điện tử

07:18 , 05/09/2025
Thế giới sững sờ trước "Tiểu NVIDIA” mới nổi của Trung Quốc, vị thế NVIDIA chưa bao giờ rung lắc đến thế

Thế giới sững sờ trước "Tiểu NVIDIA” mới nổi của Trung Quốc, vị thế NVIDIA chưa bao giờ rung lắc đến thế

22:06 , 04/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên