Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an TP HCM kết luận vụ Giám đốc Công ty KPC buôn lậu

21-10-2025 - 14:40 PM | Xã hội

Giám đốc Công ty KPC đã móc nối với một số người Việt Nam có hành vi buôn lậu lô hàng không khai báo hải quan trị giá 10,4 tỉ đồng.

Ngày 21-10, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Kwon Chang Yeol (SN 1978, quốc tịch Hàng Quốc, Giám đốc Công ty KPC) cùng Trần Ngọc Thuỳ Linh (SN 1993), Phạm Hữu Dũng (SN 1985), Trần Như Vũ (SN 1991) và Nguyễn Thị Hoàng Mai (SN 1993) cùng về tội "Buôn lậu".

Công an TP HCM kết luận vụ Giám đốc Công ty KPC buôn lậu- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng TP HCM phát hiện một vụ buôn lậu. Ảnh minh hoạ

Lời khai của các đối tượng thể hiện, Kwon Chang Yeol có nhu cầu nhập khẩu ủng cao su từ Việt Nam sang Hàn Quốc nên thuê Linh tìm nguồn hàng. Từ lời đề nghị này, Linh giới thiệu Vũ làm thủ tục hải quan với giá từ 35 triệu - 40 triệu đồng/container.

Trong khoản thời gian từ ngày 8-9 đến 12-10-2022, Kwon đã thuê Vũ sử dụng pháp nhân Công ty KPC mở 6 tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hóa khai báo là băng keo và thảm trải dành cho thú cưng từ Việt Nam sang Hàn Quốc. 

Sau đó, Công ty KPC bị đóng mã số thuế, không tiếp tục thực hiện mở tờ khai, Kwon đề nghị Linh và Vũ tìm doanh nghiệp khác để tiếp tục thực hiện xuất khẩu hàng hóa sang Hàn Quốc. 

Theo kết luận điều tra, cuối năm 2022, Đội Kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan TP HCM phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu thuộc tờ khai hải quan do một công ty đứng tên doanh nghiệp xuất khẩu.

Kết quả kiểm tra lô hàng này phát hiện 405.000 bao thuốc lá và 250 ủng cao su. Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự TP HCM kết luận số hàng hóa không khai báo hải quan trị giá 10,4 tỉ đồng.

Theo Phạm Dũng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an Hà Nội cảnh báo khẩn liên quan đến các ngân hàng

Công an Hà Nội cảnh báo khẩn liên quan đến các ngân hàng Nổi bật

Phát hiện "bí mật" của nhân viên truyền thông Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh và giám đốc

Phát hiện "bí mật" của nhân viên truyền thông Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh và giám đốc Nổi bật

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo hoàn toàn mới, nhắm đến những người thích đọc trộm tin nhắn của chồng

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo hoàn toàn mới, nhắm đến những người thích đọc trộm tin nhắn của chồng

14:15 , 21/10/2025
Danh tính tài xế điều khiển ô tô hất thiếu tá CSGT lên nắp ca-pô

Danh tính tài xế điều khiển ô tô hất thiếu tá CSGT lên nắp ca-pô

13:50 , 21/10/2025
Bão số 12 sẽ gây mưa to đến mức nào và kéo dài trong bao nhiêu ngày?

Bão số 12 sẽ gây mưa to đến mức nào và kéo dài trong bao nhiêu ngày?

12:59 , 21/10/2025
Hình ảnh sóng lớn tràn bờ sông Hàn - Đà Nẵng, xé toạc vỉa hè

Hình ảnh sóng lớn tràn bờ sông Hàn - Đà Nẵng, xé toạc vỉa hè

12:21 , 21/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên