Công an TP HCM kêu gọi Dương Công Thuận ra đầu thú

Ngày 1-9, Công an TP HCM cho biết đang mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Minh Thái (SN 2003, ngụ phường Khánh Hội, TP HCM) thực hiện.

Đồng thời, Công an TP HCMkêu gọi Dương Công Thuận (SN 1974, ngụ phường Vĩnh Hội, TP HCM) ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Quá trình điều tra Công an TP HCM xác định: Tháng 10-2023, Thái vừa chấp hành xong án tù, không có việc làm ổn định nên nảy sinh ý định kiếm tiền bất chính.

Công an TP HCM đã tạm giam Nguyễn Minh Thái và kêu gọi Dương Công Thuận ra đầu thú

Thái quen biết và được Thuận gợi ý làm giả căn cước công dân mang thông tin người khác để vay ngân hàng.

Để thực hiện hành vi này, Thuận đưa cho Thái một căn cước công dân mang tên Nguyễn Hữu Tiến (SN 2000, quê Tiền Giang) nhưng hình ảnh trên thẻ lại là Thái.

Nhóm này sau đó liên hệ với một số người khác để làm hồ sơ vay tín chấp tại một ngân hàng ở TP HCM.

Sau đó, hồ sơ vay mang tên Nguyễn Hữu Tiến được duyệt, giải ngân 89 triệu đồng về tài khoản mở bằng căn cước công dân giả và nhóm Thái chiếm đoạt chia nhau tiêu xài.

Đến nay, công an xác định có sự tham gia của nhiều nhân viên thuộc ngân hàng trong việc bổ sung hồ sơ vay nên đang tiếp tục xác minh làm rõ.

Xác định hành vi của Nguyễn Minh Thái có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an TP HCM đã khởi tố, bắt giam và làm rõ vai trò của những người liên quan.