Công an TP HCM khởi tố vụ án lừa đảo tại Sam Group

03-10-2025 - 10:47 AM | Xã hội

Công an TP HCM xác định dàn lãnh đạo Sam Group đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 16,3 tỉ đồng của nhiều khách hàng.

Ngày 3-10, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group.

Đến nay, Công an TP HCM có đủ căn cứ xác định Trần Văn Quý (Chủ tịch HĐQT Sam Group), Lê Ngọc Thạch (Tổng Giám đốc) và Lê Văn Xá (Giám đốc) đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Công an TP HCM khởi tố vụ án lừa đảo tại Sam Group- Ảnh 1.

Công an TP HCM xác định Sam Group lập dự án ma để lừa đảo

Tổng số tiền chiếm đoạt được xác định hơn 16,3 tỉ đồng thông qua các hình thức hợp đồng đặt cọc, phiếu giữ chỗ, phiếu đăng ký chuyển nhượng nền đất, căn hộ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Sam Group không có hồ sơ pháp lý liên quan đất đai, không được cấp chủ trương đầu tư hay giấy chứng nhận đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng. 

Tuy nhiên, Lê Văn Xá đã ký nhiều hợp đồng đặt cọc với khách hàng để hứa hẹn chuyển nhượng nền đất thuộc các dự án "Khu biệt thự Sam World Đamb'ri", "Sam Hills Lộc Quảng" và "Sam World Lộc Quảng" tại TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (cũ).

Tiền đặt cọc được các nạn nhân chuyển vào tài khoản của Sam Group và tài khoản của Trần Văn Quý. Sau khi nhận tiền, Công ty Sam Group không thực hiện ký hợp đồng như thỏa thuận mà đã rút toàn bộ số tiền để sử dụng cho mục đích khác.

Để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm quyền lợi cho các bị hại, Công an TP HCM đề nghị ai là bị hại của Công ty Sam Group đến liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM trước ngày 8-10-2025 để được giải quyết theo quy định.

Địa chỉ liên hệ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP HCM; số điện thoại: 0693187783 hoặc số điện thoại cán bộ thụ lý: 0903852528.

Theo Phạm Dũng

Người lao động

