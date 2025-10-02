Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an TP HCM khuyến cáo 3 điều cần giữ bí mật, không nên công khai trên mạng

02-10-2025 - 15:04 PM | Xã hội

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cẩn thận khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, tránh để lọt dữ liệu cá nhân.

Ngày 2-10, Công an TP HCM đã phát thông báo cảnh báo người dân về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, tránh lộ lọt thông tin dẫn đến bị lừa đảo, mất tiền.

Cụ thể, thông qua những vụ việc đã xảy ra, Công an TP HCM khuyến cáo người dân không nên chia sẻ tình hình tài chính cũng như tài khoản ngân hàng của mình ở chế độ công khai trên mạng xã hội.

Công an TP HCM khuyến cáo 3 điều cần giữ bí mật, không nên công khai trên mạng- Ảnh 1.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cẩn thận với kẻ gian

Đồng thời, người dân khi mua hàng online không nên để lại số điện thoại, thông tin địa chỉ nhà trên mạng xã hội. Điều này sẽ khiến những kẻ bất chính thu thập dữ liệu cá nhân và thực hiện các chiêu lừa tinh vi.

Ngoài ra, khi đi du lịch không nên chia sẻ thông tin chi tiết về hành trình cũng như những hành ảnh đi chơi ở chế độ công khai. Rất nhiều vụ việc người dân đi về quê, đi du lịch bị trộm đột nhập lấy tài sản.

Thời gian qua, Công an TP HCM liên tục cảnh báo người dân về các chiêu lừa tinh vi, kẻ gian đã dẫn dụ nạn nhân click vào đường link, cài đặt ứng dụng, giả danh cán bộ công an, kiểm sát, tòa án hoặc yêu cầu người dân làm theo hướng dẫn sau đó chiếm đoạt tiền trong ngân hàng.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM khuyến cáo người dân không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn, email.

"Người dân tuyệt đối không bấm vào link lạ; chỉ đăng nhập ứng dụng, website chính thức của ngân hàng. Kiểm chứng thông tin qua hotline hoặc trực tiếp tại ngân hàng, cơ quan chức năng. Không chuyển tiền "xác minh" vào tài khoản không rõ ràng. Tuyệt đối không tin quảng cáo "xóa nợ CIC", "vay nhanh lãi suất 0%". Đối với người lớn tuổi, gia đình nên nhắc nhở, hướng dẫn cách nhận biết cuộc gọi, tin nhắn lừa đảo" - Công an TP HCM khuyến cáo.

Theo Phạm Dũng

Người lao động

