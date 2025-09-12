Công an TP HCM khuyến cáo nóng sau vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân

Ngày 12-9, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP HCM cho biết vụ việc rò rỉ nhiều thông tin cá nhân, như tài khoản ngân hàng liên quan đến dữ liệu cá nhân tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC), sẽ để lại nhiều hệ lụy.

Theo Công an TP HCM, đây là nguồn dữ liệu khổng lồ có thể bị các đối tượng lợi dụng để tiến hành những chiêu thức lừa đảo tinh vi hơn.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cảnh giác với cuộc gọi lạ

Theo phân tích của lực lượng chức năng, thời gian tới, người dân có thể đối diện với các hình thức lừa đảo sau:

Kẻ gian sẽ giả mạo ngân hàng, CIC, cơ quan nhà nước gọi điện, nhắn tin, gửi email với đầy đủ họ tên, số CMND, số tài khoản… để thông báo "nợ xấu", "xác minh thông tin". Từ đó, các băng nhóm lừa đảo công nghệ cao sẽ dụ nạn nhân cung cấp mật khẩu, OTP.

Các đối tượng lừa đảo sẽ sử dụng chiêu lừa dịch vụ xóa nợ giả, nâng hạn mức thẻ. Chiêu lừa này sẽ nhắm vào sinh viên, công nhân đang có nhu cầu vay tiền nhanh, lãi suất thấp.

Ngoài ra, một chiêu lừa khác có thể diễn ra đó là kẻ gian lợi dụng thông tin cá nhân chi tiết để tạo lòng tin, yêu cầu chuyển tiền gấp.

Kẻ gian cũng sẽ có những cuộc gọi tự xưng công an, viện kiểm sát, tòa án, dọa "liên quan vụ án rửa tiền", ép người dân chuyển tiền vào "tài khoản an toàn".

Một chiêu lừa khác đó là gởi tin nhắn đến điện thoại, Zalo, Email chứa link độc hại. Băng nhóm lừa đảo sẽ dẫn dụ người dùng bấm vào đường dẫn giả mạo để đánh cắp thêm dữ liệu.

Các đối tượng mà tội phạm công nghệ cao nhắm đến đó là sinh viên, công chức, viên chức; người lớn tuổi, ít am hiểu công nghệ. Đây là những người sẽ nhận những cuộc gọi bằng lời mời vay vốn học tập, tạo việc làm thêm; thông báo nợ xấu, thông tin tín dụng giả; dẫn dụ nạn nhân nhấp vào đường link lạ.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM khuyến cáo người dân không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn, email.

"Người dân tuyệt đối không bấm vào link lạ; chỉ đăng nhập ứng dụng, website chính thức của ngân hàng. Kiểm chứng thông tin qua hotline hoặc trực tiếp tại ngân hàng, cơ quan chức năng. Không chuyển tiền "xác minh" vào tài khoản không rõ ràng. Tuyệt đối không tin quảng cáo "xóa nợ CIC", "vay nhanh lãi suất 0%". Đối với người lớn tuổi, gia đình nên nhắc nhở, hướng dẫn cách nhận biết cuộc gọi, tin nhắn lừa đảo" - Công an TP HCM khuyến cáo.