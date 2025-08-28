Công an TP HCM truy nã Chủ tịch Công ty Bất động sản Đô Thị Xanh

Ngày 28-8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định truy nã Bùi Tuấn Hùng (SN 1984, Chủ tịch HĐQT Công ty Bất động sản Đô Thị Xanh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an TP HCM xác định Hùng trực tiếp liên hệ với các chủ đất để mua nhiều thửa đất tại xã Tân An Hội và xã Hòa Phú (huyện Củ Chi cũ).

Công an TP HCM truy nã Bùi Tuấn Hùng

Hùng biết rõ Công ty Bất động sản Đô Thị Xanh chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không được cơ quan chức năng cấp phép tách thửa, thực hiện dự án nhà ở.

Tuy nhiên, Hùng vẫn chỉ đạo cấp dưới hợp tác để phân phối bán nền đất thuộc Dự án Green City, Dự án Green Town và Dự án Đô Thị Xanh cho khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền 147,6 tỉ đồng. Hiện Công an TP HCM đã khởi tố 4 người, riêng Bùi Tuấn Hùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Công an TP HCM yêu cầu bị can Bùi Tuấn Hùng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước. Người dân biết hoặc phát hiện Bùi Tuấn Hùng có thể báo cho công an gần nhất. Hoặc liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP HCM địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP HCM. Cán bộ thụ lý: Đồng chí Đại úy Ngô Văn Hiệp, số điện thoại: 0868177879.