Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an TP HCM truy nã Chủ tịch Công ty Bất động sản Đô Thị Xanh

28-08-2025 - 19:15 PM | Xã hội

Chủ tịch Công ty Bất động sản Đô Thị Xanh đã bị Công an TP HCM truy nã do có hành vi cấu kết thực hiện hành vi trái pháp luật

Ngày 28-8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định truy nã Bùi Tuấn Hùng (SN 1984, Chủ tịch HĐQT Công ty Bất động sản Đô Thị Xanh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an TP HCM xác định Hùng trực tiếp liên hệ với các chủ đất để mua nhiều thửa đất tại xã Tân An Hội và xã Hòa Phú (huyện Củ Chi cũ). 

Công an TP HCM truy nã Chủ tịch Công ty Bất động sản Đô Thị Xanh- Ảnh 1.

Công an TP HCM truy nã Bùi Tuấn Hùng

Hùng biết rõ Công ty Bất động sản Đô Thị Xanh chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không được cơ quan chức năng cấp phép tách thửa, thực hiện dự án nhà ở.

Tuy nhiên, Hùng vẫn chỉ đạo cấp dưới hợp tác để phân phối bán nền đất thuộc Dự án Green City, Dự án Green Town và Dự án Đô Thị Xanh cho khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền 147,6 tỉ đồng. Hiện Công an TP HCM đã khởi tố 4 người, riêng Bùi Tuấn Hùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Công an TP HCM yêu cầu bị can Bùi Tuấn Hùng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước. Người dân biết hoặc phát hiện Bùi Tuấn Hùng có thể báo cho công an gần nhất. Hoặc liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP HCM địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP HCM. Cán bộ thụ lý: Đồng chí Đại úy Ngô Văn Hiệp, số điện thoại: 0868177879.

Ngoài ra, Công an TP HCM cũng tìm bị hại là các cá nhân, pháp nhân đã ký kết hợp đồng mua đất, chuyển tiền cho các đối tượng, thuộc các dự án liên quan gồm: Dự ần Green City, Dự án Green Town, Dự án Đô Thị Xanh 1 (tên thương mại là Metro City và Fantasy City) do Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Đô Thị Xanh, Công ty Cổ phần địa ốc VinaLand, Công ty Cổ phần đẩu tư địa ốc Lạc Việt ký kết hợp đồng bán nền đất cho khách hàng.

Yêu cầu các bị hại đến Cơ quan CSĐT (Đội 2, Phòng PC03) Công ạn TP HCM, địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu,TP HCM (Điều tra viên thụ lý: Đại úy Ngô Văn Hiệp, số điện thoại: 0868177879) để trình báo việc bị chiếm đoạt tài sản, cung cấp tài liệu liên quan hoặc gửi đơn tố cáo kèm theo tài liệu liên quan qua đường bưu điện, trược ngày 31-8-2025. Hết thời hạn nêu trên, Cơ quan CSĐT sẽ giải quyết vụ án theo luật định.

Theo Phạm Dũng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ nhân viên ngân hàng Nguyễn Hà Linh bị tuyên phạt hơn 13 năm tù

Nữ nhân viên ngân hàng Nguyễn Hà Linh bị tuyên phạt hơn 13 năm tù Nổi bật

Thủ đoạn tham ô hơn 64 tỷ đồng của cựu kế toán Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm cũ

Thủ đoạn tham ô hơn 64 tỷ đồng của cựu kế toán Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm cũ Nổi bật

Đào Thị Hương Lan, người đang bị Bộ Công an kêu gọi ra đầu thú là ai?

Đào Thị Hương Lan, người đang bị Bộ Công an kêu gọi ra đầu thú là ai?

18:59 , 28/08/2025
Miền Bắc sắp mưa to trở lại, kéo dài 3 ngày liên tiếp

Miền Bắc sắp mưa to trở lại, kéo dài 3 ngày liên tiếp

18:19 , 28/08/2025
Bộ Công an kêu gọi nguyên giám đốc Sở Tài chính TP HCM ra đầu thú

Bộ Công an kêu gọi nguyên giám đốc Sở Tài chính TP HCM ra đầu thú

18:02 , 28/08/2025
Công an truy tìm hai cựu nhân viên FE Credit

Công an truy tìm hai cựu nhân viên FE Credit

17:47 , 28/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên