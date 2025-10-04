Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an truy tìm đối tượng Nguyễn Thị Bích Thủy

04-10-2025 - 19:11 PM | Xã hội

Đối tượng Nguyễn Thị Bích Thủy bị một người dân ở tỉnh An Giang tố giác lửa đảo 1,6 tỉ đồng tiền bán đất.

Ngày 4-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định truy tìm đối tượng Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1985; trú phường Vĩnh Tế) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, qua xác minh nội dung tin tố giác của bà H.T.T.T (trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang), cơ quan điều tra xác định khoảng tháng 7-2024, Thủy thực hiện hành vi gian dối bằng cách bán nhà gắn liền với đất tại khóm Vĩnh Đông, phường Vĩnh Tế cho bà T. với giá 1,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhà và đất đã được Thủy đem thế chấp ngân hàng trên 1,4 tỉ đồng.

Ngày 29-7-2024, bà T. chuyển 1,6 tỉ đồng để Thủy đến ngân hàng tất toán khoản vay, lấy lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm làm thủ tục sang tên chuyển nhượng cho bà.

Sau đó, Thủy đến ngân hàng làm thủ tục đáo hạn khoản vay. Khi nhận lại trên 1,4 tỉ đồng vay đáo hạn, Thủy đã bỏ trốn khỏi địa phương đến nay.

Do cần tổ chức truy tìm Nguyễn Thị Bích Thủy để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm, Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về đối tượng này hãy thông báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh theo địa chỉ: 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang (liên hệ điều tra viên Nguyễn Nguyên Hải, số điện thoại: 0888.753.952) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Theo Tiến Tầm - Thu Tâm

Người lao động

