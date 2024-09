Công an truy tìm Phan Nhật Hiệp

Công an quận Thanh Xuân mới đây cho biết đang xác minh đơn tố giác Phan Nhật Hiệp (SN: 1980; HKTT: Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội; quê quán: Thanh Hà, Hải Dương) có dấu hiệu hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đọat tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã triệu tập Hiệp đến cơ làm việc nhưng đối tượng không cung cấp tài liệu cho cơ quan Công an đồng thời không đến làm việc. Để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm đối tượng (có hình ảnh kèm theo).

Đối tượng Phan Nhật Hiệp. Ảnh: CA Hà Nội

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (SĐT: 0967528634), cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.