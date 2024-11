Ngày 18/11, liên quan đến chiêu lừa “con đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chuyển tiền gấp để mổ”, Công an TP.HCM đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận huyện, TP Thủ Đức điều tra vụ việc.

Công an vào cuộc điều tra vụ lừa đảo 'con cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy' (Video: Thanh Bình)

Theo đó, vào chiều cùng ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết gần đây đã tiếp nhận khoảng 5 trường hợp người dân hốt hoảng đến Khoa Cấp cứu sau khi nhận được cuộc gọi thông báo con họ đang nhập viện trong tình trạng khẩn cấp.

Nhiều phụ huynh hoảng hốt vào Bệnh viện Chợ Rẫy vì nhận cuộc gọi “con cần mổ gấp". (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Theo ThS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy, vào khoảng 9h30, một phụ huynh từ quận Gò Vấp đã khóc ngất khi đến khoa Cấp cứu, tìm kiếm con sau khi nhận được thông tin con bị tai nạn và đang được mổ gấp tại đây. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, bác sĩ khẳng định không có bệnh nhân nào trùng tên con chị. Liên lạc với giáo viên, chị mới biết con mình vẫn đang học bình thường tại trường.

Một trường hợp khác cũng nhận được cuộc gọi từ người nói giọng miền Bắc, cung cấp chính xác tên và thông tin của con, báo rằng bé bị ngã cầu thang tại trường và đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tin tưởng đây là thông báo từ nhà trường, người mẹ lập tức đến bệnh viện. Tuy nhiên, khi chị nói sẽ đến nơi, người gọi ngay lập tức tắt máy.

Một phụ huynh khác nhận cuộc gọi thông báo con bị chấn thương phần mềm khi chơi đùa tại trường, yêu cầu chuyển 30-40 triệu đồng để mổ gấp. Lo lắng và nghi ngờ, anh đã đến trực tiếp bệnh viện tìm con nhưng được xác nhận không có bệnh nhân nào trùng tên với con mình.

Ông Hiển nhấn mạnh rằng trong trường hợp cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy luôn ưu tiên cứu người trước, các thủ tục hành chính sẽ được hoàn tất sau. Do đó, người dân cần tuyệt đối cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo liên quan đến cấp cứu tại bệnh viện.

Ông Hiển khuyến cáo, khi nhận được các cuộc gọi tương tự, người dân cần bình tĩnh và không chuyển tiền theo yêu cầu. Đồng thời xác minh thông tin qua nhà trường hoặc gọi trực tiếp đến đường dây nóng của Bệnh viện Chợ Rẫy để kiểm tra tình hình và cảnh giác cao độ trước các số điện thoại lạ và yêu cầu chuyển tiền gấp.