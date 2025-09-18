Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an vào cuộc vụ hành hung nhân viên quán cafe chỉ vì nhắc nhở không hút thuốc

18-09-2025 - 10:45 AM | Sống

Công an phường Vĩnh Tuy đang xác minh vụ nam nhân viên quán cà phê bị khách hành hung vì nhắc nhở không hút thuốc lá.

Ngày 18/9, đại diện Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh vụ nam nhân viên quán cà phê bị khách hành hung vì nhắc nhở không hút thuốc lá.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nhân viên thu ngân của quán cà phê bị hành hung sau khi nhắc khách hàng không hút thuốc lá trong quán.

Vụ việc được cho là xảy ra tại một quán cà phê trong khu đô thị thuộc địa bàn phường Vĩnh Tuy.

Ảnh cắt từ camera quán cafe

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 17/9, thời điểm này có một nhóm khoảng 5-6 người vào sử dụng dịch vụ ở quán cà phê tại chân tòa chung cư trong khu đô thị. Đáng nói, một người đàn ông trong nhóm hút thuốc lá dù cửa hàng có quy định và đặt biển "khách hàng vui lòng không hút thuốc lá".

Thấy việc hút thuốc của khách gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, do thời điểm này quán khá đông khách, nhân viên quán ra nhắc nhở 2 lần với thái độ nhẹ nhàng, lịch sự nhưng khách vẫn tiếp tục sử dụng thuốc lá trong quán.

Nhân viên tiếp tục nhắc lần thứ 3, đề nghị khách tuân thủ quy định của quán, sau đó đi vào quầy thu ngân.

Lúc này, người hút thuốc có động tác chỉ tay, lập tức người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy, tiến vào quầy thu ngân, đấm vào mặt nhân viên.

Nam nhân viên choáng váng, ngã xuống sàn nhà sau khi bị hành hung. Hình ảnh trích xuất từ camera ghi nhận ở phía ngoài, người đàn ông giơ tay ra hiệu rồi hô 3 tiếng "thôi, thôi, thôi". Một lúc sau, nhóm người rời đi.

Dưới bài viết, nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ phẫn nộ về hành vi côn đồ của người đàn ông và đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.

"Tôi không xin tiền. Tôi chỉ xin bạn ghé": Chủ quán cafe ở TP.HCM đón nhận điều bất ngờ khi bài than bán ế quá viral

Theo Trần Hoàng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
61 năm trước, từng có 1 người Việt đỉnh như thế này: Làm được điều mà đến nay xác suất chỉ khoảng 0,15% du học sinh ở Mỹ làm được

61 năm trước, từng có 1 người Việt đỉnh như thế này: Làm được điều mà đến nay xác suất chỉ khoảng 0,15% du học sinh ở Mỹ làm được Nổi bật

Vợ chồng cách nhau bao nhiêu tuổi là đẹp nhất? Không phải 3 hay 5 tuổi, con số khiến bạn bất ngờ

Vợ chồng cách nhau bao nhiêu tuổi là đẹp nhất? Không phải 3 hay 5 tuổi, con số khiến bạn bất ngờ Nổi bật

Ăn thứ này vào lúc 11h sáng, mỡ máu sẽ rất "biết ơn"

Ăn thứ này vào lúc 11h sáng, mỡ máu sẽ rất "biết ơn"

10:40 , 18/09/2025
Chuyên gia Mỹ "vạch mặt" 2 cảm giác khi ăn là tín hiệu giúp "bắt sống" bệnh ung thư gan: Ít ai xem trọng

Chuyên gia Mỹ "vạch mặt" 2 cảm giác khi ăn là tín hiệu giúp "bắt sống" bệnh ung thư gan: Ít ai xem trọng

10:40 , 18/09/2025
Người đen đủi sở hữu "GAN XẤU" sáng dậy thường có 5 điểm khác lạ, càng nhiều chứng tỏ gan "nhiễm độc" càng sâu!

Người đen đủi sở hữu "GAN XẤU" sáng dậy thường có 5 điểm khác lạ, càng nhiều chứng tỏ gan "nhiễm độc" càng sâu!

10:30 , 18/09/2025
Tại sao người xưa tin rằng trồng cây lựu trước nhà sẽ sinh con đàn cháu đống, tiền tài viên mãn?

Tại sao người xưa tin rằng trồng cây lựu trước nhà sẽ sinh con đàn cháu đống, tiền tài viên mãn?

10:10 , 18/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên