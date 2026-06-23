Công an vừa phát thông báo quy định mới mà người dân cần nắm rõ

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Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và bảo đảm việc tiếp công dân được thực hiện đúng quy định, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026. Trong đó, Điều 4 quy định một số trường hợp cơ quan có thẩm quyền được quyền từ chối tiếp công dân.

Theo quy định, cơ quan chức năng có thể từ chối tiếp công dân trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, tự ý ghi âm, ghi hình hoặc phát trực tiếp trái quy định. Trường hợp người chủ trì buổi tiếp công dân đã yêu cầu không ghi âm, ghi hình, livestream nhưng công dân vẫn cố tình thực hiện, đặc biệt khi hành vi này có thể làm lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư, dữ liệu cá nhân, danh tính người tố cáo hoặc ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại nơi tiếp công dân.

Thứ hai, có hành vi kích động, lôi kéo hoặc gây rối trật tự công cộng. Những hành vi gây mất an ninh, trật tự tại địa điểm tiếp công dân sẽ bị xử lý theo quy định và là căn cứ để cơ quan chức năng từ chối tiếp.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi đến làm việc, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan nhà nước cần chấp hành nghiêm nội quy, quy định của nơi tiếp công dân; thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, an toàn, đúng pháp luật.