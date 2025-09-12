Công an xã Ô Diên xử phạt 02 trường hợp đăng thông tin sai sự thật về dự án Noble Palace Tay Thang Long trên địa bàn

Ngày 15/8/2025, Công an xã Ô Diên, thành phố Hà Nội phát hiện 02 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về dự án Noble Palace Tay Thang Long (thuộc Sunshine Group) trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Cụ thể, bà C.T.N. (SN 1984, trú tại Cụm 2, xã Ô Diên) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ bài viết có nội dung kêu gọi liên quan đến dự án "Sunshine Tân Lập" (tên thương mại: Noble Palace Tay Thang Long), kèm video ghi hình người dân căng băng rôn, khẩu hiệu với dòng trạng thái xuyên tạc.

Tương tự, ông N.T.B. (SN 1989, trú tại Cụm 11, xã Ô Diên) cũng lan truyền thông tin không đúng sự thật về dự án này. Những nội dung trên không chỉ gây hoang mang dư luận, mà còn ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức cũng như tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Công an xã làm việc với bà C.T.N

Làm việc tại cơ quan Công an, cả hai cá nhân đã thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết gỡ bỏ nội dung sai sự thật và không tái phạm. Ngày 26/8/2025, Công an xã Ô Diên đã lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà C.T.N. và ông N.T.B. theo Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022, với mức phạt 7,5 triệu đồng/trường hợp.

Công an xã làm việc với ông N.T.B

Trước đó, ngày 16/5/2025, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TP Hà Nội cũng ra quyết định xử phạt tài khoản Tiktok "Nhà Tốt" (www.tiktok.com/@nhatottv) vì hành vi đăng tải video có thông tin không đúng sự thật về dự án Noble Palace Tay Thang Long, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý khách hàng và uy tín doanh nghiệp.

Tài khoản TikTok "Nhà Tốt" bị xử phạt và phải gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật về dự án Noble Palace Tay Thang Long. Hiện nay, các hành vi đưa tin sai sự thật ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự, với mức phạt tiền hoặc tù giam tuỳ trường hợp.

Được biết, Noble Palace Tay Thang Long là dự án đang được Sunshine Group triển khai theo đúng quy hoạch và pháp lý được cơ quan chức năng phê duyệt trên địa bàn xã Ô Diên, Hà Nội. Ngoài các trường hợp vi phạm đã có quyết định xử phạt, trên không gian mạng vẫn xuất hiện một số thông tin sai sự thật về dự án.

Sunshine Group đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để rà soát, xác minh và kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Tập đoàn khuyến nghị khách hàng và người dân chủ động tiếp cận thông tin qua các nguồn chính thống, đồng thời thận trọng trước các tin đồn thất thiệt, thiếu kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội, để có thể nắm bắt thông tin một cách đầy đủ, chính xác và tin cậy trong quá trình tìm hiểu dự án.



