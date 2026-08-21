Công an xác minh giao dịch 9 triệu đồng chuyển vào một tài khoản ngân hàng lúc 3 giờ 50 phút

Ngày 14/8 vừa qua, Công an xã Bảo Thạnh, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tiếp nhận tin báo của người dân có nội dung như sau: Vào khoảng 03 giờ 50 phút ngày 8/7, tài khoản ngân hàng của anh Trần Hồ Huy (sinh năm 1992), thường trú ấp Thạnh Bình, xã Bảo Thạnh bất ngờ nhận được số tiền 9 triệu đồng từ một tài khoản có tên Nguyen Van Phuong.

Qua kiểm tra, anh Trần Hồ Huy xác định không có giao dịch hay quan hệ vay mượn, mua bán với chủ tài khoản nêu trên nên đã chủ động trình báo và phối hợp với Công an xã để xác minh, tìm chủ sở hữu hợp pháp của số tiền.

Công an xã Bảo Thạnh đề nghị người đã thực hiện giao dịch chuyển tiền nêu trên hoặc người có liên quan đến liên hệ để được hướng dẫn giải quyết và nhận lại số tiền theo quy định.

Khi đến làm việc, đề nghị mang theo: Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ; Các tài liệu chứng minh việc chuyển tiền (lịch sử giao dịch, biên lai chuyển khoản hoặc các thông tin liên quan).

Công an xã Bảo Thạnh trân trọng biểu dương tinh thần trung thực, ý thức chấp hành pháp luật và hành động đẹp của công dân Trần Hồ Huy. Việc chủ động trình báo, phối hợp tìm chủ sở hữu để trả lại tài sản đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, trung thực và nghĩa tình trong cuộc sống.

Mọi thông tin xin liên hệ Công an xã Bảo Thạnh (Địa chỉ: Ấp Thạnh Nghĩa, xã Bảo Thạnh, tỉnh Vĩnh Long. SĐT: 02753.881.315).

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long

Duy Anh