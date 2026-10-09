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Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 1,1 tỷ đồng của ông Đoàn Mạnh SN 1981

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Công an phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa, hỗ trợ ông Đoàn Mạnh (Hà Nội) nhận lại 1,1 tỷ đồng sau khi chuyển khoản nhầm vào tài khoản của một cá nhân trên địa bàn.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngày 23/9/2026, ông Đoàn Mạnh (sinh năm 1981, trú tại xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) đến trụ sở Công an phường Hòa Thắng trình báo về việc chuyển khoản nhầm số tiền 1,1 tỷ đồng qua ứng dụng ngân hàng vào tài khoản của một cá nhân trên địa bàn phường, đề nghị lực lượng Công an hỗ trợ xác minh, liên hệ người nhận để hoàn trả số tiền.

Công an phường Hoà Thắng hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa Công an phường Hoà Thắng hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Tại Công an phường, ông Mạnh trình bày, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản bằng ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, do sơ suất đã chuyển nhầm số tiền 1,1 tỷ đồng đến một tài khoản ngân hàng của cá nhân có thông tin thuộc địa bàn phường Hòa Thắng.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Hòa Thắng đã nhanh chóng xác minh thông tin liên quan, liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền và vận động người nhận phối hợp giải quyết. Qua làm việc, người nhận tiền đã tích cực hợp tác và hoàn trả toàn bộ số tiền 1,1 tỷ đồng cho ông Mạnh ngay trong ngày 23/9/2026.

Sau khi nhận lại số tiền chuyển nhầm, ông Mạnh bày tỏ sự vui mừng, xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của Công an phường. Sau đó, ông đã gửi thư cảm ơn đến Công an phường Hòa Thắng, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Qua vụ việc, Công an phường Hòa Thắng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, họ tên người nhận và số tiền trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản, nhằm hạn chế xảy ra sai sót, thất thoát tài sản. Trường hợp chuyển nhầm tiền, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng để thực hiện các bước tra soát, đồng thời trình báo cơ quan Công an khi cần thiết để được hướng dẫn, hỗ trợ theo quy định.

Việc nhanh chóng tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ người dân nhận lại số tiền chuyển nhầm không chỉ góp phần giải quyết kịp thời vụ việc mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của lực lượng Công an cơ sở trong phục vụ Nhân dân.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Khánh Hòa

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

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