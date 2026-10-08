Vàng 9999 (hay còn gọi vàng ta, vàng 24K) là loại vàng có hàm lượng tinh khiết đạt mức gần như tuyệt đối, lên đến 99,99%. Đặc điểm nổi bật nhất của loại vàng này là độ mềm, dẻo cao và dễ bị biến dạng khi tác động lực. Vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, không bị oxy hóa theo thời gian.

Do đặc tính mềm, dẻo, vàng 9999 hiếm khi dùng để chế tác trang sức cầu kỳ mà chủ yếu được đúc thành vàng miếng hoặc nhẫn tròn.

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 8/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h sáng nay 8/10/2026, giá vàng miếng SJC 999.9 tại PNJ niêm yết ở mức 14,0 - 14,3 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 50.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 giao dịch tại mức 13,95 - 14,25 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 50.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Bảng giá vàng tại PNJ cập nhật 7h sáng 8/10/2026

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 999.9 14.000.000 14.300.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.950.000 14.250.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 13.950.000 14.250.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.650.000 14.150.000 đồng/chỉ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 13.950.000 14.250.000 đồng/chỉ Vàng PNJ - Phượng Hoàng 13.950.000 14.250.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999 13.636.000 14.136.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 9920 13.417.000 14.037.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 99 13.389.000 14.009.000 đồng/chỉ Vàng 916 (22K) 12.341.000 12.961.000 đồng/chỉ Vàng 750 (18K) 9.623.000 10.613.000 đồng/chỉ Vàng 680 (16.3K) 8.632.000 9.622.000 đồng/chỉ Vàng 650 (15.6K) 8.208.000 9.198.000 đồng/chỉ Vàng 610 (14.6K) 7.642.000 8.632.000 đồng/chỉ Vàng 585 (14K) 7.288.000 8.278.000 đồng/chỉ Vàng 416 (10K) 4.896.000 5.886.000 đồng/chỉ Vàng 375 (9K) 4.316.000 5.306.000 đồng/chỉ Vàng 333 (8K) 3.722.000 4.712.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng 8/10/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị

PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.000.000 14.300.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.950.000 14.250.000 đồng/chỉ

SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.000.000 14.300.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.950.000 14.250.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.000.000 14.300.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.900.000 14.300.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.920.000 14.320.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.920.000 14.320.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 13.820.000 14.220.000 đồng/chỉ

Phú Quý Vàng miếng SJC 13.950.000 14.300.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 13.950.000 14.250.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 13.950.000 14.250.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.