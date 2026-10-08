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Điều tra các giao dịch nhận tiền gửi tiết kiệm hơn 10 tỷ đồng: Công an truy tìm Nguyễn Nam Hùng SN 1967 và Đỗ Bích Hải SN 1971

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Điều tra các giao dịch nhận tiền gửi tiết kiệm hơn 10 tỷ đồng: Công an truy tìm Nguyễn Nam Hùng SN 1967 và Đỗ Bích Hải SN 1971

Các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng thông qua hình thức nhận tiền gửi tiết kiệm dưới dạng viết giấy vay tiền nhưng sau đó không trả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang xác minh nguồn tin tố giác tội phạm của nhiều công dân cùng tố giác: Nguyễn Nam Hùng (SN: 1967) và Đỗ Bích Hải (SN: 1971), cùng trú tại số 71 phố Lê Lợi, phường Hà Đông, TP Hà Nội có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng thông qua hình thức nhận tiền gửi tiết kiệm dưới dạng viết giấy vay tiền nhưng sau đó không trả.

Công an đang truy tìm Nguyễn Nam Hùng SN 1967 và Đỗ Bích Hải SN 1971 nhận 10 tỷ tiền gửi tiết kiệm của nhiều người - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Nam Hùng

Công an đang truy tìm Nguyễn Nam Hùng SN 1967 và Đỗ Bích Hải SN 1971 nhận 10 tỷ tiền gửi tiết kiệm của nhiều người - Ảnh 2.

Đối tượng Đỗ Bích Hải

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Nguyễn Nam Hùng và Đỗ Bích Hải hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm Nguyễn Nam Hùng và Đỗ Bích Hải.

Ai biết thông tin hoặc phát hiện các đối tượng có đặc điểm nhận dạng như trên ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Điều tra viên Bạch Thanh Tùng, SĐT 035.861.6080), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo Công an thành phố Hà Nội

Linh San

Việt Nam hàng ngày

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