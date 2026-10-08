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Công an Cần Thơ thông tin về tài khoản giao dịch đáng ngờ tổng số hơn 100 tỷ đồng

| | Smart Money

TPO - Quá trình làm việc với công an, ông N.C. B. (xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ) khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân, ông đã mở tài khoản ngân hàng để bán lại cho người khác. Vụ việc đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục xác minh, làm rõ.

Ngày 8/10, Công an TP Cần Thơ thông tin về vụ việc hồi tháng 7/2026, Phòng An ninh kinh tế đã mời ông N.C.B. (trú xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ) đến làm việc để xác minh các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài khoản ngân hàng đứng tên người này.

Được biết, chỉ trong năm 2025, tài khoản của ông B. đã phát sinh các giao dịch với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng.

Quá trình làm việc với công an, ông B. khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân, ông đã mở tài khoản ngân hàng để bán lại cho người khác. Vụ việc đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục xác minh, làm rõ.

Công an làm việc với ông B. Ảnh: Công an Cần Thơ

Theo Công an TP. Cần Thơ, hiện có trường hợp các đối tượng mua tài khoản ngân hàng của người lớn tuổi, thiếu hiểu biết về pháp luật, lao động khó khăn về kinh tế, cần tiền tiêu xài cá nhân. Sau đó, các đối tượng dùng tài khoản này để chuyển các nguồn tiền từ các hành vi vi phạm pháp luật, như đánh bạc online, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền...

Hoạt động được thực hiện bằng nhiều hình thức tinh vi, qua nhiều tài khoản trung gian, ẩn danh, thông tin không rõ ràng nhằm đánh lạc hướng công tác điều tra, xác minh của cơ quan chức năng.

Công an TP. Cần Thơ khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP cho người khác; không mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ dưới bất kỳ hình thức nào.

Bên cạnh đó, cần cảnh giác trước các lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, “kiếm tiền online nhanh chóng” trên mạng xã hội.

Khi phát hiện các hành vi nghi vấn liên quan việc thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Theo Nhật Huy

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