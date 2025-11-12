Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an xác minh vụ người phụ nữ tố bị chồng hành hung dã man

12-11-2025 - 21:45 PM | Xã hội

Từ mâu thuẫn gia đình, một người phụ nữ ở Hà Nội bị chồng lôi ra hành lang, đấm đá liên tiếp vào người một cách dã man.

Ngày 12-11, Công an phường Đại Mỗ (TP Hà Nội) cho biết đang xác minh vụ việc một người phụ nữ tố bị chồng hành hung tại khu chung cư trên địa bàn.

Công an xác minh vụ người phụ nữ tố bị chồng hành hung dã man- Ảnh 1.

Thời điểm người phụ nữ bị hành hung. Ảnh cắt từ clip

Theo nội dung phản ánh và hình ảnh trích xuất từ camera, vào khoảng 21 giờ 54 phút ngày 28-7, tại hành lang chung cư nơi hai vợ chồng sinh sống, do mâu thuẫn gia đình, chị T. (29 tuổi) bị chồng túm tóc kéo ra ngoài, đẩy mạnh vào tường, quật ngã rồi liên tiếp đấm, đá vào mặt cùng các vùng chân, tay và lưng.

Nạn nhân sau đó choáng váng, ngã gục xuống đất nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục chửi mắng và đá vào người nạn nhân. Ngay sau sự việc, chị T. đã gọi điện trình báo và trực tiếp đến Công an phường Đại Mỗ để phản ánh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Theo Hoàng Nguyên

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quy định mới từ 18/11/2025 mà người dân sử dụng Căn cước công dân, CMND cần biết

Quy định mới từ 18/11/2025 mà người dân sử dụng Căn cước công dân, CMND cần biết Nổi bật

Cục CSGT thông báo khẩn về vấn đề liên quan đến tất cả người tham gia giao thông trên cả nước

Cục CSGT thông báo khẩn về vấn đề liên quan đến tất cả người tham gia giao thông trên cả nước Nổi bật

Truy nã đặc biệt Đỗ Xa Mí

Truy nã đặc biệt Đỗ Xa Mí

20:51 , 12/11/2025
Vai trò của ca sĩ Khánh Phương trong vụ CEO Vũ Thị Thúy lừa đảo: Lý do không bị xử lý dù đứng tên công ty?

Vai trò của ca sĩ Khánh Phương trong vụ CEO Vũ Thị Thúy lừa đảo: Lý do không bị xử lý dù đứng tên công ty?

19:42 , 12/11/2025
Bị động chạm vào cơ thể, nữ sinh 18 tuổi khống chế người đàn ông ở bến xe

Bị động chạm vào cơ thể, nữ sinh 18 tuổi khống chế người đàn ông ở bến xe

19:18 , 12/11/2025
Bắt tạm giam quản lý Đỗ Trung Kiên

Bắt tạm giam quản lý Đỗ Trung Kiên

19:13 , 12/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên