Công bố 2 trụ cột chiến lược mới, Vingroup ngay lập tức đưa ra một đề xuất đặc biệt, lấy Đặc khu Phú Quốc làm trung tâm thí điểm

Thông tin từ Báo An Giang, chiều 11/8, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp nghe đại diện Tập đoàn Vingroup báo cáo về các dự án đăng ký đầu tư và thực hiện Đề án chuyển đổi xanh của Tập đoàn Vingroup.

Tại cuộc họp, đại diện Tập đoàn Vingroup và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh cùng lãnh đạo UBND tỉnh An Giang đã trao đổi, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh tại các dự án Tập đoàn Vingroup đang triển khai trên địa bàn tỉnh và việc đầu tư thực hiện Đề án chuyển đổi xanh của Tập đoàn Vingroup tại tỉnh.

Đại diện Tập đoàn Vingroup phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đối với các kiến nghị của Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án Tập đoàn Vingroup đang triển khai trên địa bàn tỉnh, theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.



Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đề nghị Tập đoàn Vingroup khẩn trương phối hợp các sở, ngành tỉnh bắt tay ngay thực hiện xây dựng Đề án chuyển đổi xanh tỉnh An Giang, tập trung phát triển các ngành trọng tâm, như: Kinh tế xanh, giao thông xanh, hạ tầng xanh, du lịch xanh, quản trị và lối sống xanh…, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho chính quyền và người dân tỉnh An Giang.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tỉnh sẽ chọn Đặc khu Phú Quốc và các khu vực đô thị phát triển như Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên để triển khai thí điểm, trong đó Đặc khu Phú Quốc là địa phương trung tâm triển khai thực hiện đề án…

Từ đầu năm, không chỉ An Giang, Vingroup đã liên tiếp ký kết nhiều biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh. Nổi bật là các thỏa thuận triển khai tín chỉ carbon với TP. Đà Nẵng (25/2), tỉnh Lào Cai (27/2) và tỉnh Bắc Giang (28/2)…



Bên cạnh đó, tập đoàn đang đẩy mạnh triển khai các dự án tín chỉ carbon đạt chuẩn quốc tế, gồm: dự án trạm sạc V-Green theo tiêu chuẩn VCS; dự án xe máy điện VinFast theo tiêu chuẩn GS4GG; và dự án điện mặt trời tại Sơn La dự kiến áp dụng tiêu chuẩn GCC.



Mới nhất, nhân dịp kỷ niệm 32 năm thành lập, Tập đoàn Vingroup chính thức công bố mở rộng thêm 2 trụ cột chiến lược mới: Hạ tầng và Năng lượng xanh. Đây là bước đi mang tính chiến lược, thể hiện tinh thần cống hiến, phụng sự đất nước và khẳng định vai trò của khu vực tư nhân như một động lực phát triển mới của Việt Nam.﻿

Hai lĩnh vực mới được Vingroup bổ sung sẽ đồng hành cùng ba trụ cột hiện có gồm Công nghệ – Công nghiệp , Thương mại Dịch vụ và Thiện nguyện xã hội .

Việc tham gia kiến tạo hạ tầng và phát triển năng lượng sạch đánh dấu kỷ nguyên phát triển mới của Vingroup, góp phần gia tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia và nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Ở trụ cột Hạ tầng , Vingroup đặt mục tiêu tiên phong trong chuyển đổi hạ tầng giao thông xanh, tập trung vào các lĩnh vực đường sắt tốc độ cao, cầu, cảng và logistics.

VinSpeed – Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc – dự kiến đầu tư hai tuyến mới trong năm 2025: Hà Nội – Quảng Ninh (120,4 km, rút ngắn thời gian từ 4 giờ xuống hơn 20 phút) và TP.HCM – Cần Giờ (tốc độ thiết kế 350 km/h, chỉ mất hơn 10 phút di chuyển).

VinSpeed cũng đã đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Song song, Vingroup sẽ phát triển khu bến cảng và trung tâm logistics tại Nam Đồ Sơn (Hải Phòng) và Vũng Áng (Hà Tĩnh), thúc đẩy giao thương và xuất khẩu tại các vùng kinh tế trọng điểm.

Ở trụ cột Năng lượng xanh , VinEnergo hướng tới trở thành nhà đầu tư, phát triển năng lượng tái tạo toàn diện, đóng góp cho mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam.

VinEnergo có kế hoạch: Triển khai các dự án điện mặt trời, điện gió quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại. Đầu tư hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) do VinFast sản xuất, đảm bảo cung cấp điện sạch và ổn định. Phát triển các dự án tại Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, Philippines với tổng công suất dự kiến tới 80 GW. Cung cấp năng lượng cho các dự án hạ tầng trọng điểm của Vingroup như đường sắt cao tốc, cảng biển quốc tế, khu công nghiệp và khu dân cư.