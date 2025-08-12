Vingroup công bố số liệu từ thiện: Đã giải ngân 30.000 tỷ đồng sau 32 năm hoạt động, một nửa qua Quỹ Thiện Tâm

Quỹ Thiện Tâm được thành lập ngày 3/10/2006. Sau 19 năm vận hành, Quỹ Thiện Tâm đã trở thành tổ chức thiện nguyện tư nhân có quy mô và sức lan tỏa lớn nhất Việt Nam.

Quỹ không chỉ tham gia tích cực vào hầu hết các lĩnh vực thiện nguyện của đất nước như: đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo, văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông, nông nghiệp, môi trường, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, phát triển cộng đồng... mà còn tiên phong đồng hành và kiến tạo sinh kế cho hàng triệu đồng bào trên cả nước.

Cụ thể, ở lĩnh vực Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội, Quỹ đã phụng dưỡng gần 1.000 Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu thanh niên xung phong, nạn nhân chất độc màu da cam; hỗ trợ sinh hoạt phí cho hơn 1.200 trẻ mồ côi vì COVID-19 cùng hơn 1.000 người đơn thân, tàn tật; hỗ trợ định kỳ hàng tháng cho hơn 50 cơ sở tình thương đang chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, tàn tật, người cao tuổi neo đơn, không nơi nương tựa; đồng hành cùng các nhóm thiện nguyện tổ chức nấu và phát suất ăn miễn phí tại nhiều bệnh viện trên toàn quốc. Mỗi dịp Lễ Tết, Quỹ luôn đều đặn trao hàng trăm nghìn suất quà tới các gia đình chính sách, hộ nghèo.

Ở mảng Nhà ở và hạ tầng, Quỹ đã trao gần 27.000 căn nhà tình nghĩa, tình thương thay thế nhà tạm; hoàn thiện gần 500 công trình dân sinh, trong đó, có 335 trường học, nhà bán trú, 400 km đường, 10 cầu dân sinh và 90 công trình nước sạch.

Không chỉ tri ân và chia sẻ, Quỹ còn tiên phong kiến tạo sinh kế thoát nghèo bền vững thông qua các ngân hàng bê, nghé, hiện đại hoá nông nghiệp và tạo công ăn việc làm cho đồng bào. Cụ thể, Quỹ đã trao 25.000 bò giống, hàng nghìn máy móc, phương tiện, cây - con giống, giúp hơn 11.000 hộ thoát nghèo; tạo việc làm cho hàng chục nghìn hộ nghèo thông qua các chương trình tại địa phương.

Quỹ đã đi đầu trong việc đưa công nghệ cao vào các dự án nông nghiệp như mô hình lồng nuôi biển xa bờ HDPE; hệ thống tưới thông minh Israel nâng cao dưỡng chất cho cây có múi... không chỉ gia tăng thu nhập cho ngư dân, nông dân mà còn góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh cho nông sản Việt trên thị trường quốc tế.

Trong lĩnh vực Y tế, 19 năm qua, Quỹ đã tài trợ hàng nghìn tỷ đồng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, khám, phẫu thuật miễn phí cho 7 triệu lượt người, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho mạng lưới 1.200 cô đỡ thôn bản vùng sâu vùng xa, tài trợ 1.000 tỷ đồng nâng cấp hệ thống cấp cứu ngoại viện, hiến tặng trên 26.000 đơn vị máu mỗi năm. Quỹ cũng chú trọng công tác đào tạo nhân sự trong ngành y tế như đào tạo 530 bác sĩ ở miền núi hải đảo, tài trợ kinh phí tầm soát bệnh lý không lây nhiễm tại hàng chục địa phương trên cả nước.Ở lĩnh vực Giáo dục, Quỹ đã trao 90.000 suất học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, 16.200 bộ máy tính cho gần 1.000 trường học, mở ra cánh cửa tri thức và tạo cơ hội đổi đời cho hàng ngàn thanh thiếu niên trẻ trên cả nước.Bên cạnh các chương trình dài hạn, Quỹ Thiện Tâm luôn là lực lượng tiên phong có mặt hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh khẩn cấp. Trong đại dịch COVID-19, Quỹ đã dành 7.500 tỷ đồng cho công tác chống dịch; cung cấp hàng chục nghìn tấn nhu yếu phẩm, thiết bị y tế và hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề.Với siêu bão Yagi gần đây, Quỹ hỗ trợ 250 tỷ đồng tiền mặt cho người dân vùng bão, tái thiết 13 công trình dân sinh và triển khai cứu trợ khẩn cấp, giúp ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.Chuỗi sự kiện “Gieo Mầm Thiện Tâm” đã kêu gọi thêm 22 tỷ đồng từ doanh nghiệp và cá nhân, góp phần xây dựng 2 trường tại Lào Cai, mang lại điều kiện học tập tốt hơn cho 800 học sinh vùng cao.Quỹ Thiện Tâm được thành lập từ tâm nguyện nhân ái của các nhà sáng lập Vingroup và phát triển bởi sự chung tay của nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên tập đoàn.

