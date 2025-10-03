Công bố chương trình tăng tốc chuyên biệt tiên phong dành cho AI tại Việt Nam

Trong khuôn khổ Diễn đàn “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành công nghệ chiến lược” thuộc Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 (Viet Nam International Innovation Expo - VIIE 2025), Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC – trực thuộc Bộ Tài chính) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Tập đoàn Tư vấn Boston Consulting Group (BCG) và Đại sứ quán Nhật Bản chính thức công bố Chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp AI Việt Nam - VietLeap AI Accelerator.

Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một trong những động lực chính thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Sự phát triển của AI không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế mà còn mở ra nhiều cơ hội đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và quản lý xã hội.

Nhận thức được điều này, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC, trực thuộc Bộ Tài chính) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), với cố vấn chiến lược từ tập đoàn tư vấn Boston Consulting Group để tổ chức Chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp AI Việt Nam - VietLeap AI Accelerator. Chương trình là một trong những sáng kiến quan trọng nằm trong nhiều hoạt động mà Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đang triển khai nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển AI, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh mẽ và bền vững.

Lễ công bố và khởi động chương trình có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Nhật Bản, Lãnh đạo Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), tập đoàn tư vấn chiến lược BCG cùng hơn 1200 đại biểu tham dự là chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, startup và cơ quan truyền thông. Chương trình bao gồm bài phát biểu và chào mừng từ Đại sứ quán Nhật Bản; nghi thức khởi động chính thức với sự tham gia của các đại diện đối tác trên sân khấu; cùng hoạt động chụp ảnh lưu niệm để ghi dấu thời khắc quan trọng.

Lễ công bố không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một chương trình thường niên dành riêng cho các AI startup, mà còn là minh chứng khẳng định cam kết của Nhật Bản trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên con đường trở thành trung tâm khu vực về các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI).

Được biết, chương trình được thiết kế nhằm hỗ trợ các startup AI giai đoạn đầu phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực kinh doanh, chuẩn bị gọi vốn và kết nối với hệ sinh thái đầu tư quốc tế. Đây là chương trình tăng tốc chuyên biệt tiên phong dành cho AI tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp AI quốc gia.

Chương trình dự kiến lựa chọn từ 10–15 startup AI giai đoạn đầu có tiềm năng tăng trưởng và nhu cầu gọi vốn rõ ràng. Theo đó, các startup tham gia sẽ nhận được tận dụng mạng lưới đối tác, liên kết chiến lược với doanh nghiệp và cơ hội mở rộng thị trường nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Đồng thời, các startup tham gia sẽ được tiếp cận các nguồn lực tiên tiến như tín dụng điện toán đám mây (cloud credits), hạ tầng GPU hiệu năng cao, API và bộ công cụ kinh doanh thiết yếu từ những đối tác công nghệ hàng đầu, giúp tăng tốc phát triển sản phẩm và mở rộng quy mô hiệu quả.

Ngoài ra, các startup còn nhận được sự cố vấn 1:1 từ các chuyên gia đầu ngành, hỗ trợ củng cố mô hình kinh doanh, tối ưu chiến lược tiếp cận thị trường và nâng cao năng lực vận hành. Hoàn thiện pitch deck, kiểm chứng mô hình kinh doanh và sẵn sàng cho quá trình gọi vốn thông qua kết nối với các quỹ đầu tư mạo hiểm cũng như đối tác tài chính uy tín hàng đầu.