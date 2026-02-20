Công nghệ 20/2: Bill Gates hủy phát biểu tại hội nghị AI Ấn Độ

Bill Gates hủy bài phát biểu tại Hội nghị AI

Chỉ vài giờ trước khi diễn ra bài diễn thuyết quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh AI Impact 2026 ở New Delhi, tỷ phú Bill Gates đã bất ngờ hủy bỏ sự hiện diện của mình. Quỹ Gates cho biết quyết định này nhằm giúp sự kiện tập trung hoàn toàn vào các ưu tiên chính về AI thay vì những ồn ào cá nhân.

Tỷ phú Bill Gates trong một lần xuất hiện tại Melbourne, Úc. (Nguồn: Reuters)

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhà đồng sáng lập Microsoft đang đối mặt với làn sóng chỉ trích mới liên quan đến các tài liệu vừa được công bố từ hồ sơ của tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Sự vắng mặt của ông cùng với CEO Nvidia Jensen Huang trước đó đã tạo nên một khởi đầu đầy sóng gió cho hội nghị AI lớn nhất khu vực Nam Bán cầu.

Google - Sea đặt tham vọng thống trị TMĐT bằng AI

Alphabet Inc. (công ty mẹ của Google) và Sea Ltd (chủ sở hữu Shopee) vừa công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm phát triển các công cụ trí tuệ nhân tạo thế hệ mới. Liên minh này tập trung vào hai mảng cốt lõi là thương mại điện tử và trò chơi trực tuyến.

Việc tích hợp AI được kỳ vọng sẽ giúp Shopee tối ưu hóa gợi ý sản phẩm, cải thiện dịch vụ khách hàng và nâng cao hiệu quả vận hành. Song song, Garena - mảng game của Sea - cũng sẽ ứng dụng AI để hỗ trợ phát triển trò chơi, tạo ra trải nghiệm phong phú và hấp dẫn hơn cho cộng đồng game thủ.

Đây được xem là đòn phản công trực diện của Google trước các đối thủ trong cuộc đua giành thị phần kinh tế số tại khu vực Đông Nam Á.

Pixel 10a ra mắt

Google trình làng Pixel 10a với mức giá 499 USD, khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc điện thoại cận cao cấp. Dù phần cứng như chip Tensor G4 và RAM 8GB không có nhiều đột phá so với thế hệ trước, thiết bị lại gây chú ý với màn hình Actua siêu sáng 3.000 nit và vỏ ngoài làm từ 81% nhựa tái chế.

Pixel 10a với mức giá 499 USD, tiếp tục khẳng định vị thế của Google trong phân khúc smartphone tầm trung. (Nguồn: Engadget)

Điểm nổi bật nhất của Pixel 10a chính là việc được thừa hưởng trọn bộ tính năng AI cao cấp từ dòng flagship như Best Take, Magic Editor và đặc biệt là hệ điều hành Android 16 cùng cam kết cập nhật phần mềm lên đến 7 năm. Sản phẩm dự kiến sẽ bắt đầu giao hàng tới tay người dùng từ ngày 5/3.