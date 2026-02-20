Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ứng dụng VNeTraffic cho phép người dùng theo dõi thông tin phương tiện, tra cứu vi phạm và nhận thông báo từ cơ quan chức năng ngay trên điện thoại.

VNeTraffic là ứng dụng giao thông chính thức do Bộ Công an quản lý, cho phép công dân tra cứu phạt nguội, nhận thông báo vi phạm và gửi phản ánh vi phạm giao thông ngay trên điện thoại thông minh.

Năm 2026, VNeTraffic.org cập nhật thêm tính năng: tra cứu phạt nguội ô tô & xe máy trực tiếp trên website.

Người dân chỉ cần nhập Biển hoặc Thông tin Đăng kiểm để kiểm tra phạt nguội online miễn phí 100%. Nguồn dữ liệu được cập nhật từ Cục CSGT và Cục Đăng Kiểm Việt Nam.

Thông báo mới liên quan đến phạt nguội, các chủ xe máy, ô tô hãy cập nhật ngay- Ảnh 1.

Hướng dẫn các bước tra cứu phạt nguội trên VNeTraffic

1. Tải và cài đặt ứng dụng

Tải hoặc cập nhật ứng dụng VNeTraffic lên phiên bản mới nhất thông qua App Store, Google Play. Sau đó đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID để đảm bảo dữ liệu được đồng bộ chính xác.

2. Đăng ký/Đăng nhập tài khoản ( Nếu chưa có tài khoản, chọn "Đăng ký")

Quét mã QR trên thẻ căn cước công dân (CCCD) để xác thực thông tin. Nhập số điện thoại, nhận mã OTP, thiết lập mật khẩu và xác nhận đăng ký.

Nếu người dùng đã có tài khoản thì chỉ cần đăng nhập. Một số phiên bản cho phép đăng nhập bằng tài khoản VNeID.

Thông báo mới liên quan đến phạt nguội, các chủ xe máy, ô tô hãy cập nhật ngay- Ảnh 2.

Đăng ký hoặc Đăng nhập tài khoản VNeTraffic.

3. Tra cứu phạt nguội

Sau khi đăng nhập, tại màn hình chính, bạn chọn mục "Tra cứu vi phạm" ➤ Nhập biển số xe cần tra cứu.

Lưu ý: Bạn hãy nhập liền mạch, không dùng dấu chấm (.) hoặc gạch ngang (-). Ví dụ: biển số 30-AA123.45 nhập là 30AA12345 ➤ Nhấn “Kiểm tra”.

Thông báo mới liên quan đến phạt nguội, các chủ xe máy, ô tô hãy cập nhật ngay- Ảnh 3.

Nhập biển số muốn tra cứu phạt nguội.

4. Xem kết quả

Nếu hệ thống trả về thông báo "Hiện tại hệ thống chưa tìm thấy thông tin phạt nguội của phương tiện…", nghĩa là xe bạn chưa bị ghi nhận lỗi phạt nguội.

Nếu có vi phạm, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết lỗi, địa điểm, thời gian, tình trạng xử lý (đã giải quyết hay chưa).

Ngoài ứng dụng VNeTraffic, người dân vẫn có thể tra cứu trên cổng thông tin của Cục Cảnh sát giao thông hoặc các website chính thức.

