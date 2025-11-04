Công nghệ 4/11: Amazon hợp tác OpenAI, Google mở rộng ứng dụng Gemini

OpenAI ký hợp đồng 38 tỷ USD với Amazon

OpenAI vừa ký một hợp đồng trị giá 38 tỷ USD kéo dài 7 năm với Amazon Web Services (AWS), đánh dấu bước đi lớn đầu tiên sau khi tái cấu trúc tổ chức. Thỏa thuận này sẽ cung cấp cho OpenAI quyền truy cập vào hàng trăm nghìn chip đồ họa Nvidia để huấn luyện và vận hành các mô hình AI.

Amazon Web Services (AWS) là một trong những nhà cung cấp hạ tầng điện toán đám mây lớn nhất thế giới, và họ sở hữu số lượng khổng lồ các chip xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia, đặc biệt là các dòng chuyên dụng cho AI như GB200 và GB300.

Amazon vượt mặt Microsoft, bắt tay với OpenAI. (Nguồn: Techcrunch)

CEO Sam Altman cho biết, OpenAI dự kiến chi khoảng 1,4 nghìn tỷ USD để xây dựng 30 gigawatt năng lực tính toán – tương đương với lượng điện đủ để cung cấp cho 25 triệu hộ gia đình Mỹ. Mục tiêu là mở rộng quy mô AI tiên tiến đến toàn cầu.

OpenAI đang giảm sự phụ thuộc vào Microsoft – đối tác lâu năm từ năm 2019. Ngoài Amazon, họ cũng ký hợp đồng với Google và Oracle để mua thêm dịch vụ điện toán đám mây. Gần đây, OpenAI cũng đồng ý mua 250 tỷ USD dịch vụ từ Microsoft Azure như một phần của tái cấu trúc.

Dù doanh thu hàng năm của OpenAI có thể đạt 20 tỷ USD vào cuối năm, công ty vẫn đang thua lỗ. Các cam kết chi tiêu khổng lồ khiến giới đầu tư lo ngại rằng cơn sốt AI có thể đang tạo ra một bong bóng tài chính.

AI Gemini được tích hợp vào Google Translate

Google tích hợp Gemini – mô hình AI tiên tiến của hãng – vào ứng dụng Google Translate. Tính năng này hiện có mặt trên ứng dụng Android và sẽ sớm xuất hiện trên iOS. Người dùng có thể nhận được bản dịch kèm theo giải thích ngữ cảnh, ví dụ sử dụng, và tùy chọn chỉnh sửa câu dịch.

Khi người dùng nhập văn bản cần dịch, Gemini không chỉ đưa ra bản dịch đơn thuần mà còn cung cấp giải thích về từ ngữ, sắc thái biểu đạt, và gợi ý cách diễn đạt phù hợp hơn tùy theo ngữ cảnh. Điều này đặc biệt hữu ích với các ngôn ngữ có cấu trúc phức tạp hoặc nhiều tầng nghĩa như tiếng Nhật, tiếng Hàn hay tiếng Đức.

Giao diện mới cho phép người dùng chọn mô hình dịch “Fast” để ưu tiên tốc độ, hoặc “Advanced” để sử dụng AI Gemini cho bản dịch chính xác và giàu ngữ cảnh hơn. (Nguồn: Google)

Người dùng có thể yêu cầu Gemini chỉnh sửa bản dịch theo phong cách cụ thể, ví dụ: Trang trọng hơn, đơn giản hơn, hoặc phù hợp với văn nói. Đây là bước tiến lớn so với các bản dịch máy truyền thống vốn thường cứng nhắc và thiếu linh hoạt.

Google cho biết họ sẽ tiếp tục cải thiện Gemini dựa trên phản hồi của người dùng. Việc tích hợp AI vào Translate là một phần trong chiến lược lớn hơn nhằm đưa Gemini vào các sản phẩm như Gmail, Docs và Search.

Mục tiêu của Google là giúp người dùng hiểu sâu hơn về ngôn ngữ thay vì chỉ nhận bản dịch thô. Với Gemini, Google Translate đang chuyển mình từ công cụ dịch sang một trợ lý ngôn ngữ thông minh.

Trung Quốc ra mắt mô-đun sạc AI tự học đầu tiên

Nhà cung cấp mạng sạc Trung Quốc TELD đã giới thiệu mô-đun sạc AI 60kW có khả năng tự học và không cần bảo trì. Thiết bị này sử dụng chip MCU do TELD đồng thiết kế với một công ty bán dẫn Trung Quốc, đảm bảo sở hữu trí tuệ hoàn toàn nội địa.

Mô-đun được trang bị “bộ não AI” có thể tự động tối ưu hóa chế độ sạc cho từng loại xe, đánh giá "sức khỏe" thiết bị theo thời gian thực, và dự đoán vòng đời hoạt động. Hệ thống giám sát liên tục giúp phát hiện lỗi tiềm ẩn trước khi xảy ra, đảm bảo không gián đoạn hoạt động và tăng hiệu suất sử dụng.

Nhà cung cấp mạng lưới sạc Trung Quốc TELD ra mắt mô-đun AI thế hệ tiếp theo, là công nghệ hoàn toàn do Trung Quốc tự phát triển. (Nguồn: Chianadaily)

TELD cũng ra mắt trạm sạc kỹ thuật số siêu nhanh 110kV đầu tiên, tích hợp trực tiếp các linh kiện điện áp cao vào cabin lắp ráp sẵn. Thiết kế này cho phép kết nối trực tiếp với lưới điện chính, giảm tổn thất năng lượng và rút ngắn thời gian xây dựng từ 3 - 4 tháng xuống chỉ còn 2 - 3 tuần.

Việc TELD áp dụng mô hình “xây trạm như xếp khối” giúp đơn giản hóa quy trình lắp đặt, mở ra tiềm năng mở rộng mạng lưới sạc toàn cầu. Các chuyên gia nhận định đây là bước tiến có thể tái định hình ngành công nghiệp sạc xe điện trong tương lai.