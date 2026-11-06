Công nghệ 6/11: Trung Quốc chế tạo robot hình người khổng lồ

Trung Quốc phát triển robot hình người cao 4m, nặng 1,2 tấn

NeodraDynamics, công ty có trụ sở tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã phát triển Neo1, mẫu robot hình người cao khoảng 4m, nặng 1,2 tấn và có 41 khớp chuyển động điều khiển độc lập. Đáng chú ý, cỗ máy có thể nâng vật nặng tối đa 500kg khi phối hợp cả hai cánh tay.

Neo1 lần đầu xuất hiện tại Hội nghị Robot thế giới ở Bắc Kinh, sau đó được giới thiệu cùng JD Industrial tại Triển lãm Công nghiệp quốc tế Trung Quốc (CIIF) ở Thượng Hải, diễn ra từ ngày 12 đến 16/10.

Robot được thiết kế cho các công việc nguy hiểm hoặc đòi hỏi sức mạnh lớn như lắp ráp thiết bị công nghiệp nặng, khai thác mỏ, cứu hộ và bảo trì cơ sở hạt nhân.

Hệ thống truyền động kết hợp thủy lực và điện là điểm đáng chú ý của Neo1. Trong 41 khớp, có 39 khớp sử dụng bộ truyền động thủy lực cỡ nhỏ, hai khớp còn lại dùng động cơ điện. Mỗi bộ truyền động nặng khoảng 1kg nhưng tạo lực đẩy liên tục ở mức hàng tấn.

Tuy nhiên, Neo1 hiện vẫn phải điều khiển từ xa, cấp điện bằng dây cáp và chưa thể tự đi lại. Hệ thống AI điều khiển tự động vẫn đang được huấn luyện. Nhà sản xuất cũng cân nhắc tích hợp cánh tay robot lên bệ di chuyển có bánh xe thay vì phát triển khả năng đi bằng hai chân.

CEO TeamGroup cảnh báo nguy cơ không mua nổi RAM

Ông Chen Ching-wen, CEO TeamGroup, cảnh báo tình trạng thiếu hụt chip nhớ có thể nghiêm trọng đến mức người tiêu dùng dù có tiền cũng không tìm được RAM để mua.

Phát biểu tại cuộc họp kết quả kinh doanh ngày 2/11, ông cho biết giai đoạn căng thẳng nhất của thị trường có thể kéo dài từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027, trong khi nguồn cung và nhu cầu khó cân bằng trở lại trước nửa cuối năm 2028.

Đáng chú ý, ngay cả TeamGroup, doanh nghiệp chuyên sản xuất module RAM và thiết bị lưu trữ, cũng không đảm bảo đủ chip nhớ phục vụ hoạt động kinh doanh. Dù có hợp đồng cung ứng lâu năm, công ty vẫn phải tìm mua thêm trên thị trường giao ngay với giá cao hơn.

Áp lực nguồn cung thể hiện qua giá chip DDR5 16Gb, tăng từ khoảng 8,7 USD vào tháng 10/2025 lên 48 USD vào tháng 9/2026, tương đương hơn 5,5 lần. Giá giao dịch giao ngay hiện cao hơn khoảng 30-50% so với giá hợp đồng.

Theo CEO TeamGroup, nhu cầu từ ngành trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những nguyên nhân chính. Từ tháng 5/2026, nhu cầu liên quan đến AI đã chiếm khoảng 40-50% tổng nguồn cung bộ nhớ, trong khi phần lớn sản lượng dự kiến của năm 2026 và 2027 đã được phân bổ.

Tình trạng thiếu hụt cũng lan từ DRAM sang NAND Flash, làm gia tăng nguy cơ khan hiếm linh kiện phục vụ nâng cấp máy tính.

Tai nghe Rollme AuraCam tích hợp camera 8MP

Rollme vừa giới thiệu AuraCam, mẫu tai nghe chụp tai không dây tích hợp camera 8MP chống rung điện tử (EIS), cho phép chụp ảnh, quay video, dịch hội thoại trực tiếp và ghi âm cuộc họp. Đây được hãng định vị là mẫu tai nghe AI đầu tiên của mình.

Camera tích hợp có khả năng hạn chế nhòe hình khi người dùng di chuyển. Thiết bị hỗ trợ Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 và đồng bộ hình ảnh, video sang ứng dụng Rollme chỉ bằng một thao tác.

Các tính năng nhận diện và dịch thuật thời gian thực sử dụng công nghệ của OpenAI, hướng đến khách du lịch và người thường xuyên giao tiếp đa ngôn ngữ. Chế độ ghi âm cuộc họp có thể kích hoạt bằng ba lần chạm.

Về âm thanh, AuraCam sử dụng màng loa kim loại vi tinh thể 40mm, hỗ trợ độ trễ thấp phục vụ nhu cầu chơi game. Pin được công bố đủ dùng cả ngày và có sạc nhanh.

Sản phẩm có hai màu đen và be, giá niêm yết 89,99 USD (khoảng 2,3 triệu đồng). Trước đó, Rollme từng bán mẫu AirCam tích hợp camera 8MP với giá 79,99 USD (khoảng 2 triệu đồng).