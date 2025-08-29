Công nghệ đặc biệt nào của Viettel xuất hiện tại công trình lớn top 10 thế giới của Việt Nam?

Triển lãm thành tựu đất nước lấy chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9/2025, vào cửa miễn phí tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia.

Quy mô của Công trình lên tới 90 ha, trong đó Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia có hơn 304.000 m2 diện tích trong nhà, 200.000 m2 diện tích ngoài trời, 03 khu hội nghị tiêu chuẩn quốc tế sức chứa 5.000 người cùng hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật, dịch vụ cao cấp, hiện đại. Quy mô diện tích, tổng vốn đầu tư thuộc Top 10 trung tâm, hội chợ triển lãm quốc gia, quốc tế lớn nhất thế giới.﻿

Đáng chú ý, Viettel đã dựng một không gian trưng bày ngoài trời và trong nhà với quy mô lớn, giới thiệu nhiều sản phẩm công nghệ do chính tập đoàn nghiên cứu, sản xuất và hiện đại hóa.

Trong số đó, tâm điểm như UAV đa năng, tầm xa (VU-MALE). Đây là UVA đa năng tầm xa là dòng UAV cấp chiến lược thực hiện các nhiệm vụ như trinh sát, chỉ thị mục tiêu theo thời gian thực, trinh sát điện tử, chuyển tiếp thông tin nhờ khả năng mang đa tải.

Với đặc điểm vận hành liên tục trong thời gian dài và cự ly hoạt động lớn, dòng UAV này nổi bật ở khả năng thực hiện nhiệm vụ trên nhiều loại khu vực địa hình từ đất liền, biên giới đến các vùng biển, hải đảo và dưới các điều kiện khí tượng phức tạp.

Cùng với đó, mẫu xe pháo tự hành 152 mm lần đầu ra mắt và lập tức trở thành điểm nhấn của triển lãm. Sản phẩm do việt Nam nghiên cứu, hiện đại hóa.

Pháo tự hành 152 mm là dòng pháo mặt đất hạng nặng, được thiết kế để bắn gián tiếp với hỏa lực mạnh, cơ động nhanh và có khả năng yểm trợ hỏa lực tầm xa cho bộ binh và thiết giáp.

Bên cạnh đó, các sản phẩm công nghệ như nhà máy thông minh cũng thể hiện rõ khả năng làm chủ công nghệ của Viettel. Nhà máy thông minh ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, cloud, điện toán biên trên nền kết nối 5G để điều khiển các thiết bị (IoT, Robot) giúp quản lý và vận hành sản xuất trực quan minh bạch dự báo và thích ứng để đạt được mục tiêu tự động hóa toàn trình các công đoạn sản xuất (thay vì từng công đoạn rời rạc).

Không gian nhà máy sản xuất thường bao gồm khu vực chính khuôn viên chung, khu vực nhà xưởng sản xuất, khu vực kho hàng hóa/nguyên vật liệu, khu vực văn phòng làm việc. Năng lực của mạng 5G giúp kết nối hàng triệu thiết bị IoT trong nhà máy như bộ phận điều khiển, cảm biến máy móc, thiết bị tự hành AGV, các thiết bị giám sát hình ảnh như camera, drone,... với một loại kết nối đơn nhất, đảm bảo độ trễ siêu thấp/ổn định giúp tự động hóa sản xuất, giám sát và cảnh báo để giảm hoặc loại bỏ các rủi ro về ngừng dây chuyền sản xuất, mất an toàn lao động.

Tại đây, 5G là nền kết nối giúp các giải pháp nhận diện hình ảnh, tự động hóa ứng dụng AI có thể phân tích, ra quyết định và thực thi theo thời gian thực như việc điều hành giám sát tại phòng điều khiển với các thông tin phương tiện ra vào với Smart Gate, giám sát an toàn lao động, giám sát lỗi sản phẩm. Nhà máy thông Đảm bảo khả năng bắt kịp xu thế thị trường, nâng cao năng suất, giảm thiểu rủi ro và tối ưu chi phí.

Hay như công nghệ camera giao thông thông minh ITS. Cụ thể, Viettel Flagship Camera là dòng camera thông minh tốc độ cao, được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất để đem đến tính năng và hiệu suất ưu việt.

Xử lý AI đối với khả năng phân loại phương tiện, nhận diện biển số, phát hiện lỗi vi phạm giao thông, và theo dõi tình hình giao thông trực quan theo thời gian thực. Camera có thể chụp những hình ảnh rõ nét của phương tiện di chuyển với tốc độ lên đến 250km/h, kết nối diện rộng 4G/5G. Ứng dụng hỗ trợ phân tích tình trạng giao thông, cải thiện luồng di chuyển, và tăng cường an toàn trên mọi tuyến đường.

Một sản phẩm công nghệ khác thú vị khác là chó robot. Cụ thể, VSR_01 là robot tuần tra an ninh thông minh, được thiết kế để thay thế hoặc hỗ trợ lực lượng bảo vệ tại khu công nghiệp, khu dân cư, nhà máy và hạ tầng trọng yếu. Robot có khả năng hoạt động liên tục trong mọi điều kiện thời tiết, tự động di chuyển, phát hiện sự cố và đưa cảnh báo kịp thời nhờ công nghệ AI và cảm biến hiện đại. Đây là giải pháp giám sát toàn diện, nâng cao hiệu quả an ninh an toàn.

Robot được trang bị nhiều tính năng tiên tiến, đáp ứng yêu cầu giám sát và an ninh hiện đại. Tự động sạc khi pin yếu, hệ thống đảm bảo hoạt động liên tục mà không cần can thiệp thủ công.

Về khả năng di chuyển, robot sở hữu thiết kế chân khớp linh hoạt, dễ dàng vượt qua cầu thang, dốc và các bề mặt trơn trượt. Đi kèm đó là giải pháp giám sát thông minh với AI tích hợp cùng camera độ phân giải cao, cho phép phát hiện đối tượng hoặc hành vi bất thường và gửi cảnh báo ngay lập tức.

Robot cũng hỗ trợ tương tác đa chiều, có thể đàm thoại trực tiếp với con người và cho phép điều khiển từ xa. Đặc biệt, hệ thống cảm biến đa lớp giúp tránh va chạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi vận hành trong môi trường có con người.

Các ứng dụng nổi bật bao gồm: giám sát an ninh, phát hiện xâm nhập và hành vi bất thường; kiểm tra an toàn PCCC với khả năng phát hiện khói, lửa, nguồn nhiệt, giám sát lối thoát hiểm; giám sát thiết bị và cơ sở vật chất bằng cách đọc thông số, kiểm tra tình trạng hàng ngày; hỗ trợ công tác an ninh trong mọi điều kiện thời tiết.