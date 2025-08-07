Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công nghệ gần nhân dân: Dịch vụ công dễ dàng, liền mạch trong “một chạm” số hóa

07-08-2025 - 08:54 AM | Kinh tế số

Công cuộc chuyển đổi số không còn là khái niệm vĩ mô mà đã và đang len vào từng thao tác nhỏ trong đời sống hành chính của người dân Thủ đô. Và ở đó, người dân chính là trung tâm thụ hưởng trực tiếp những tiện ích mới.

Công nghệ gần nhân dân: Dịch vụ công dễ dàng, liền mạch trong “một chạm” số hóa- Ảnh 1.

Tính năng “Tiện ích thanh toán” trên ứng dụng Công dân số Thủ đô cho phép người dùng hoàn tất phí dịch vụ công qua các nguồn tiền liên kết của 5 ngân hàng và ứng dụng tài chính số như Viettel Money một cách thuận tiện. (Ảnh: Viettel Money)

Nhờ quá trình vận hành và nâng cấp các ứng dụng dịch vụ công của các đơn vị quản lý, người dân TP Hà Nội giờ đây đã có thể tra cứu thông tin, trải nghiệm nhiều tính năng ngay trên điện thoại một cách nhanh gọn và liền mạch.

Trải nghiệm số toàn trình trên ứng dụng “Công dân số Thủ đô” iHanoi

Đối với người dân Thủ đô, bên cạnh VNeID, việc cài đặt và sử dụng ứng dụng iHanoi cũng đang trở thành thói quen trong cuộc sống hàng ngày. Trong những phiên bản đầu tiên, người dùng có thể phản ánh các vấn đề dân sinh; sử dụng các tiện ích liên quan đến môi trường, giáo dục, y tế… thì việc mới đây iHanoi đã được tích hợp thêm “Tiện ích thanh toán” đã nhận được phản hồi tích cực từ phía người dân.

Như vậy, người dân không chỉ tra cứu thủ tục, điểm tiếp nhận, tiến độ xử lý… mà còn có thể trực tiếp các nghĩa vụ/thủ tục tài chính như nộp phí, lệ phí, tiền phạt vi phạm giao thông, thuế đất đai, tiền điện nước, mua data viễn thông, truyền hình… ngay trên ứng dụng.

Đây được cho là mảnh ghép “vừa vặn” để liền mạch hoá nhịp trải nghiệm của người dân khi thực hiện các dịch vụ công, tiết kiệm thời gian và nguồn lực xã hội.

VNeID 2.2 - Phiên bản mới ngày càng tiện lợi

Phiên bản mới của VNeID được thiết kế để cập nhật thông tin cá nhân, tổ chức theo địa giới hành chính mới. Điều này giúp người dân không cần làm lại giấy tờ khi địa giới thay đổi mà vẫn đảm bảo quyền lợi; đồng thời có thêm các trải nghiệm số về hành chính công liền mạch và thuận tiện hơn trước.

Công nghệ gần nhân dân: Dịch vụ công dễ dàng, liền mạch trong “một chạm” số hóa- Ảnh 2.

Ứng dụng VNeID phiên bản 2.2.0 được Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư (Bộ Công an) công bố áp dụng từ ngày 1/7.

Đại diện Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (C06, Bộ Công an) tại tọa đàm “Để kết nối VNeID an toàn và tiện lợi” cho biết, việc cập nhật sẽ do cơ quan Công an phối hợp với địa phương triển khai tự động, và dữ liệu trong VNeID cũng sẽ có giá trị như bản giấy nếu còn hiệu lực sử dụng.

Công nghệ đến gần dân bằng những sáng kiến thiết thực

Tại Hà Nội, bên cạnh việc cải thiện ứng dụng, mở rộng tiện ích và khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên iHanoi, một số phường đã chủ động ứng dụng các thành tựu công nghệ để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Đơn cử như tại phường Thanh Liệt, hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) đã hỗ trợ việc rà soát, phân loại, gợi ý xử lý hồ sơ để giảm áp lực cho cán bộ và rút ngắn thời gian trả kết quả cho người dân.

“Các hồ sơ giờ được xử lý nhanh hơn, lại rõ ràng hơn, giúp chúng tôi thuận tiện kiểm tra tiến độ hơn trước” , cán bộ một cửa của phường cho biết.

Công nghệ gần nhân dân: Dịch vụ công dễ dàng, liền mạch trong “một chạm” số hóa- Ảnh 3.

Người dân phường Thanh Liệt được hỗ trợ tra cứu, thực hiện các TTHC trên công cụ AI của phường, bao gồm cả thủ tục trực tuyến và trực tiếp theo từng bước (Ảnh: Hànộimới)

Hoặc một sáng kiến khác cũng đang được cộng đồng chú ý là mô hình Tòa án điện tử - giúp người dùng có thể đăng nhập và theo dõi tiến độ vụ kiện, giống như cách họ kiểm tra một đơn hàng online. Không chỉ tiết kiệm thời gian đi lại, sáng kiến này còn nâng cao tính minh bạch, giúp người dân chủ động trong mọi giai đoạn tố tụng.

Có thể thấy, điểm chung của những sáng kiến trên là việc liên kết dữ liệu, kết nối thuận tiện và mang đến trải nghiệm số liền mạch trên một ứng dụng cho người dùng.

Câu chuyện gia tăng tính năng của các ứng dụng VNeID và iHanoi, hay việc đưa AI đồng hành cùng quá trình xử lý dịch vụ công tại phường Thanh Liệt cho thấy quá trình chuyển đổi số không còn là nỗ lực một chiều từ phía chính quyền Thủ đô. Người dân ngày càng chủ động tiếp cận, sử dụng các ứng dụng, nền tảng số với mong muốn giải quyết nhu cầu nhanh gọn, hiệu quả hơn. Họ không còn là “đối tượng phục vụ” mà trở thành chủ thể đồng hành - cùng chính quyền kiến tạo nên một nền hành chính minh bạch, hiện đại, văn minh hơn.

Kim Ngân

