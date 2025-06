“Công nghiệp văn hóa” đường băng mới cho bất động sản lễ hội tại Hoang Huy New City

Hoang Huy New City cất cánh cùng công nghiệp văn hóa

Khi trung tâm hành chính – chính trị mới của Hải Phòng chính thức hình thành tại khu đô thị Bắc Sông Cấm, nơi đây đã nhanh chóng trở thành điểm đến của các sự kiện quy mô thành phố. Sự thay đổi về mặt hành chính đánh dấu một bước ngoặt trong chiến lược phát triển đô thị, đặt ra một tiêu chuẩn mới cho vai trò của khu vực này: không chỉ là nơi làm việc, mà còn là trung tâm tổ chức sự kiện, nơi lưu giữ văn hóa, nơi nuôi dưỡng đời sống tinh thần.

Vị trí của Hoang Huy New City được thừa hưởng trọn vẹn làn sóng dịch chuyển đó. Nằm sát trung tâm hành chính, chỉ cách vài phút đi bộ, đại đô thị này không đơn thuần là một khu dân cư hiện đại mà đã trở thành phần mở rộng của các hoạt động lễ hội – văn hóa – nghệ thuật cấp thành phố. Sự kiện trình chiếu 3D Mapping và chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm giải phóng Hải Phòng là một trong những dấu mốc đầu tiên. Hàng chục nghìn lượt người đổ về quảng trường ánh sáng đã cho thấy sức hút rõ rệt của không gian này, như một phần tất yếu trong định hướng phát triển thành phố Hải Phòng thành đô thị top đầu châu Á.

Trong tương lai, khi các sự kiện lớn tiếp tục được tổ chức tại đây, khu vực Bắc Sông Cấm còn được nhắc đến như "trung tâm văn hóa – nghệ thuật" của một thành phố đang bứt phá mạnh mẽ về cả kinh tế, du lịch và đời sống đô thị.

Cùng dòng chảy của thành phố, các chuỗi sự kiện của đô thị lễ hội tại Hoang Huy New City sẽ tạo nên một chỉnh thể toàn diện. Sự kiện cộng đồng Hello Sunshine – Summer Party cuối tháng 5 vừa qua tại Hoang Huy New City là một ví dụ tiêu biểu cho dòng chảy văn hóa đang từng bước hình thành, khẳng định tiềm năng nơi đây không chỉ để sống, mà còn để tổ chức, để kết nối và để nuôi dưỡng tinh thần cộng đồng.

Đô thị lễ hội: điểm đến của dòng tiêu dùng liên hoàn

Không phải mọi dự án đều có thể trở thành một điểm đến. Một điểm đến thực sự đòi hỏi đồng thời ba yếu tố: vị trí phải đủ kết nối, không gian phải đủ linh hoạt để tổ chức và dòng người phải đủ lớn để vận hành. Tại Hoang Huy New City, những điều kiện ấy đã được chuẩn bị ngay từ đầu bằng quy hoạch đồng bộ từ đại lộ Đỗ Mười đến tuyến phố đi bộ Solasta Avenue dài hơn 700 mét kết nối liên hoàn giữa quảng trường, hồ cảnh quan Swan Lake, sân khấu bán nổi Dancing Queen, đài phun Melody, cầu tình yêu và cụm nhà hàng cộng đồng Swan Pavilion.

Không gian sự kiện giàu cảm hứng tại phân khu Swan Lake dự án Hoang Huy New City (Nguồn ảnh: Hoàng Huy)

Chủ đầu tư không dừng lại ở việc xây nhà mà đặt mục tiêu xây dựng một đô thị vận hành bằng lễ hội, mỗi ngày đều có thể là một hoạt động gắn kết cộng đồng, cư dân sống giữa không khí sự kiện và mỗi shophouse đều có thể là một phần trong hệ sinh thái văn hóa – du lịch – thương mại. Mỗi không gian bán lẻ nơi đây không chỉ là cửa hàng mà còn có thể là boutique sáng tạo, café nghệ thuật, studio dịch vụ hoặc không gian trưng bày trải nghiệm. Khi các hoạt động văn hóa và lễ hội diễn ra thường xuyên trong không gian đô thị, bất động sản tại đó không chỉ mang giá trị về diện tích và xây dựng, mà còn được gia tăng bởi khả năng sử dụng thực tế, khả năng khai thác thương mại và trải nghiệm cảm xúc mà nó mang lại cho người sở hữu.

Với định hướng phát triển như vậy, Hoang Huy New City đang là một trong những hình mẫu đầu tiên tại Hải Phòng được kiến tạo để sống trong dòng chảy công nghiệp văn hóa. Khi các sự kiện thường niên tiếp tục được tổ chức, không gian đô thị được kích hoạt bằng hoạt động cộng đồng và cư dân ngày càng đóng vai trò chủ thể trong trải nghiệm sống. Nơi đây sẽ trở thành sân khấu của một phong cách sống mới: sống lễ hội, sống kết nối, sống có bản sắc. Và đó cũng chính là đường băng để bất động sản lễ hội tại Hoang Huy New City cất cánh.