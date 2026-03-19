Công thức "văn hóa hóa" tạo sức hút điểm đến tại AEON MALL Long Biên

Diễn ra từ ngày 8/3 đến 19/4/2026, tổ hợp "Trăm Nghề Trăm Nghệ" tại TTTM AEON MALL Long Biên đang trở thành một minh chứng điển hình về tư duy địa phương hóa (Localization Strategy) không gian bán lẻ. Nỗ lực này hoàn toàn tương thích với xu hướng tiêu dùng mới tại khu vực. Theo báo cáo Asia Pacific Consumer Happiness Report 2025 của Collinson International, có tới 80% người tiêu dùng APAC kỳ vọng thương hiệu không chỉ bán sản phẩm đơn thuần mà còn mang lại những trải nghiệm có khả năng bồi đắp giá trị cuộc sống. Trong bối cảnh đó, việc đưa di sản văn hoá làng nghề vào không gian thương mại chính là lời giải cho bài toán tạo dựng sự gắn kết bền vững với khách hàng.

Đầu tư vào điểm chạm văn hóa để tối ưu hóa thời gian lưu lại Trung tâm Thương mại

Bài toán cốt lõi mà mọi trung tâm thương mại đều phải đối mặt chính là tối ưu hóa thời gian lưu lại của khách hàng (Dwell-time): chỉ số tỷ lệ thuận với khả năng chi tiêu và lòng trung thành thương hiệu. Thay vì dồn ngân sách vào các chương trình giảm giá thuần túy vốn chỉ tạo ra lượng khách ngắn hạn và dễ bị bão hòa, AEON MALL Long Biên lựa chọn đầu tư vào một hệ sinh thái trải nghiệm có chiều sâu. Bằng cách tái hiện các làng nghề truyền thống tiêu biểu như Mây tre đan, Gốm, Lụa, Nón lá, Giấy dó và Ẩm thực, điều này đang tạo ra một "thỏi nam châm" văn hóa giúp kéo dài hành trình khách hàng một cách tự nhiên.

Nhìn vào cách sắp xếp của tổ hợp "Trăm Nghề Trăm Nghệ", có thể thấy AEON MALL Long Biên không dàn trải hoạt động một cách ngẫu nhiên mà thực hiện lộ trình phân lớp (Layered Experience) để tối ưu hóa giá trị trên mỗi điểm chạm.

Khu vực trưng bày trung tâm: Trục định vị thương hiệu

Nằm tại vị trí trung tâm, khu trưng bày 5 làng nghề Hà Nội là "điểm neo" thị giác thu hút mọi ánh nhìn ngay khi bước vào sảnh. Không gian được thiết kế như bảo tàng mở sống động, kể câu chuyện về các di sản bằng ngôn ngữ ánh sáng và sự sắp đặt đầy nghệ thuật.

Đây chính là điểm chạm đầu tiên đánh thức niềm tự hào văn hóa trong lòng mỗi khách tham quan. Thông qua việc nâng niu những giá trị cũ trong không gian hiện đại, AEON MALL Long Biên khẳng định tầm nhìn của một đơn vị không chỉ bán lẻ thuần túy mà còn là nơi lưu giữ và lan tỏa hồn cốt địa phương.

Đóng vai trò như nhịp cầu điều hướng tự nhiên, không gian trung tâm dẫn dắt khách hàng lan tỏa ra các "kén" workshop và khu vực hội chợ vệ tinh xung quanh. Sự tò mò từ những hình ảnh di sản độc bản sẽ khơi gợi cảm hứng, tạo nên hành trình khám phá liền mạch và giàu cảm xúc.

Hệ thống "Kén trải nghiệm" vệ tinh

Việc thiết kế layout theo mô hình "Kén trong Kén" tại khu vực bãi xe đối diện Sảnh Mái Vòm là một tính toán không gian có chủ đích. Thiết kế này được đánh giá là thông minh khi không chỉ tối ưu hóa diện tích trưng bày mà còn tạo ra một lộ trình trải nghiệm khép kín và có chiều sâu:

Phân vùng chức năng khoa học: Trong khi Kén Trung tâm đóng vai trò là "trái tim" của sự kiện, nơi khách hàng tiếp thu kiến thức và quan sát tinh hoa di sản, thì các Kén trải nghiệm vệ tinh bao quanh lại là không gian thực thi. Sự tách biệt này giúp giãn mật độ khách hàng trong giờ cao điểm, đảm bảo dòng người luôn chuyển động mượt mà mà không gây cảm giác quá tải cho bất kỳ khu vực nào.

Cá nhân hóa trải nghiệm theo từng làng nghề: Mỗi Kén trải nghiệm được trang trí theo phong cách riêng mang đậm dấu ấn đặc trưng của từng loại hình thủ công. Cách thiết kế này giúp khách hàng không chỉ dừng lại ở việc "nghe" và "nhìn" thụ động, mà có không gian riêng để trực tiếp "chạm" và tự tay hoàn thiện sản phẩm. Chính sự chuyển đổi sang tương tác chủ động này giúp các giá trị di sản được thẩm thấu trọn vẹn và giàu cảm xúc hơn.

Việc tận dụng không gian ngoài trời để xây dựng tổ hợp kén vệ tinh không chỉ mở rộng quy mô diện tích mà còn tạo ra một kết nối trực tiếp vào không gian bán lẻ bên trong, biến mỗi bước chân của khách hàng thành một hành trình khám phá liên tục.

Duy trì các kén workshop xuyên suốt tuần là tính toán kỹ về lưu lượng nhằm gia tăng thời gian lưu trú (Dwell-time). Theo quy luật vận hành, khi thời gian dừng chân tăng, tỷ lệ chuyển đổi mua sắm và ẩm thực tại chỗ sẽ tăng trưởng tỷ lệ thuận.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, AEON MALL Long Biên đã chủ động phân lớp hoạt động để khớp với hành vi của từng tệp khách hàng mục tiêu:

Ngày thường (Mục tiêu duy trì sinh khí khung giờ thấp điểm): Các hoạt động có tính linh hoạt cao như nặn tò he, in tranh Đông Hồ hay xâu vòng gỗ đóng vai trò là "nam châm" thu hút đối với tất cả mọi người ưa thích trải nghiệm thực tế. Đây là cách giúp tối ưu hóa công suất phục vụ và đảm bảo tổ hợp luôn sôi động ngay cả trong những ngày giữa tuần.

Cuối tuần (Mục tiêu gia tăng giá trị trải nghiệm): Các workshop đòi hỏi sự kỳ công và thời gian tập trung cao như vuốt gốm hay làm tranh thếp lá kim loại (foil art) được đẩy mạnh. Chiến thuật này hướng tới việc chinh phục những khách hàng tìm kiếm giá trị trải nghiệm thực thụ, chuyển hóa thời gian dừng chân thành những khoảnh khắc kết nối di sản đầy cảm hứng và chiều sâu.

Thông qua việc đa dạng hóa hoạt động theo thời điểm, AEON MALL Long Biên không chỉ giải quyết bài toán lưu lượng mà còn tự định vị mình như một "điểm đến xã hội" (Social Hub), nơi văn hóa trở thành sợi dây kết nối khách hàng thay vì chỉ là một điểm mua sắm truyền thống.

Kích cầu tiêu dùng thông qua "hệ sinh thái" sự kiện vệ tinh

Điểm đáng chú ý trong tổ hợp "Trăm Nghề Trăm Nghệ" là sự kết hợp chặt chẽ giữa tính trải nghiệm văn hóa và mục tiêu thương mại thông qua các sự kiện vệ tinh được phân tầng rõ rệt:

Hội chợ các gian hàng làng nghề (8/3 - 19/4): Đây được xem là cầu nối trực tiếp đưa các sản phẩm địa phương tới gần hơn với người tiêu dùng.

Việc đưa thủ công mỹ nghệ vào không gian thương mại hiện đại giúp kích thích tiêu dùng sản phẩm bản địa. Đây là xu hướng bền vững của khách hàng thành thị. Sự kết hợp văn hóa, ẩm thực và mua sắm không chỉ duy trì sức nóng sự kiện mà còn tạo bổ trợ doanh thu cho các gian hàng hiện hữu. Qua đó, AEON MALL Long Biên thực hiện cam kết đồng hành cùng văn hóa địa phương, đồng thời duy trì lưu lượng khách bền vững giữa bối cảnh cạnh tranh gay gắt.

Tổ hợp "Trăm Nghề Trăm Nghệ" khẳng định vị thế tiên phong của AEON MALL Long Biên trước sức ép từ thương mại điện tử. Câu trả lời nằm ở khả năng tạo ra những giá trị trải nghiệm trực tiếp độc bản, nơi văn hóa trở thành cầu nối để khách hàng không chỉ đến mua sắm, mà còn để kết nối và thuộc về. Một hướng đi đúng điểm rơi không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, mà còn góp phần lan tỏa sức sống của các làng nghề trong dòng chảy kinh tế hiện đại.